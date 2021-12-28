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Ankara'da yılbaşı öncesi DEAŞ operasyonu: 5 gözaltı

ANKARA'da, yılbaşı öncesi eylem arayışında olduğu belirlenen terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 5 şüpheli, gözaltına alındı.

28 Aralık 2021 Salı 09:47
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Ankara'da yılbaşı öncesi DEAŞ operasyonu: 5 gözaltı

İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü DEAŞ'ın yaklaşan yılbaşı nedeniyle eylem arayışı içinde olduğu bilgisine ulaştı. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, DEAŞ mensuplarıyla irtibat halinde olan veya geçmiş dönemde Irak ve Suriye'deki çatışma bölgelerinde örgüt adına faaliyet gösteren şüphelilerin tespitine yönelik çalışmayı derinleştirdi.  Terörle Mücadele Şubesi (TEM) ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerinden oluşturulan ekip, 3'ü Türk, 2'si yabancı uyruklu 5 kişinin örgüt içinde faaliyet gösterdiği ve çatışma bölgelerindeki terör örgütü mensuplarına maddi yardım sağladığı bilgisine ulaştı. Terör örgütü mensuplarının bulunduğu sosyal medya platformları ve internet kanallarında paylaşılan videoları da incelemeye alan ekipler, 5 şüphelinin yakalanması için bu sabah eş zamanlı operasyon düzenledi. Belirlenen adreslere yönelik operasyonda 5 şüpheli, gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyette işlemleri sürüyor.

DHA

Anahtar Kelimeler:
AnkaraDeaşTerörörgütOperasyon
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