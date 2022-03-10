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Ankara'da özel halk otobüsü esnafı kontak kapattı

10 Mart 2022 Perşembe 14:37
Ankara'da özel halk otobüsü esnafı kontak kapattı

ANKARA - Ankara'da özel halk otobüsü ve minibüsçüler esnafı, toplu ulaşım ücretlerine zam yapılmadığı gerekçesiyle kontak kapattı. Yaklaşık 3 bin otobüs ve dolmuşun çalışmaması nedeniyle duraklarda yoğunluk oluştu.

Ankara'da yaklaşık 850 özel halk otobüsü ile 2 bin 250 dolmuş ve minibüs sahibi, artan akaryakıt fiyatlarına rağmen toplu ulaşım ücretlerine zam yapılmadığı gerekçesiyle kontak kapattı. Dolmuş, minibüs ve otobüslerin sefere çıkmaması üzerine Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne (ABB) bağlı Elektrik Gaz Otobüs (EGO) Genel Müdürlüğü ek sefer uyguladı. Buna rağmen kent genelindeki bazı duraklarda yoğunluk yaşandı. Ulus, Kızılay ve Sıhhiye gibi merkezi yerlerdeki duraklarda vatandaşlar yoğunluk oluşturdu. Vatandaşlar, sorunun çözülmesini istedi. 

BELEDİYE ÖNÜNDE TOPLANDILAR

Bu arada, özel halk otobüsü ile minibüsçüler esnafı yaklaşık 200 kişi, Ankara Büyükşehir Belediye binası önünde toplandı. 'Esnaf burada, Mansur nerede?' sloganları atan grup, artan akaryakıt fiyatlarına rağmen toplu ulaşım biniş ücretlerine zam yapılmamasına tepki gösterdi. Yaklaşık 1 yıldır geçinemediğini belirten bir esnaf, zam yapılmadığı sürece kontak kapatma eylemine devam edeceğini belirtti. Eylem sırasında Ankara Minibüsçüler Odası Başkanı Murat Yılmazer, Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile görüştü.

'SONUÇ ALANA KADAR EYLEME DEVAM EDECEĞİZ'

Görüşme sonrası açıklama yapan Yılmazer, "Bu bir eylem değil, çaresizlik. Akaryakıt ile alakalı ulaşım sektörünün ciddi anlamda etkilenmesinden dolayı fiyat güncellenmesinin acilen yapılması gerekiyor. Bugün Ankara'da çalışmama kararını, akaryakıt alamamamızdan dolayı uygulamak zorunda kaldık. Öncelikle Ankara halkından özür diliyoruz. Acil ve ivedi olarak Ankara'daki ulaşım sektörünün fiyat güncellenmesi yapılması, diğer taraftan da ticari araçlarla ilgili KDV'siz ve ÖTV'siz yakıt desteği sağlanması ile ilgili sesimizi duyurmak amacıyla böyle bir toplanma düzenledik. EGO Genel Müdürlüğü'nün de zam yapma konusunda bir zaruri yetkisi var. Bu konuyla alakalı zam talebimizi Mansur Yavaş'a ilettik. En kısa süre içerisinde çözüleceğine inanıyoruz. Bizlerin evine ekmek götürebilmemiz açısından toplu taşımanın minimum 10 lira olması lazım. Kontak kapatma eylemi zamla alakalı olumlu bir sonuç alana kadar devam edecek" dedi.

ABB Meclisi İYİ Parti Grup Başkan Vekili Adnan Beker ise, "EGO bürokratlarımız ve Mansur Bey ile birlikte toplantı halindeyiz. Hem vatandaşımızı hem de esnafımızı düşünerek bütün belediye imkanlarını kullanarak çözüm üretmeye çalışıyoruz" diye konuştu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
özel Halk Otobüsü EsnafıAnkara
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