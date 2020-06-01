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Ankara'da normalleşme trafiği

Kamuda esnek çalışmanın sona ermesi ile birlikte memur kenti Ankara'da uzun bir aradan sonra ilk kez trafik yoğunluğu yaşandı.

01 Haziran 2020 Pazartesi 10:45
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Ankara'da normalleşme trafiği

Koronavirüs salgını nedeniyle kamuda sürdürülen esnek çalışma, 1 Haziran itibarıyla sona erdi. İşe dönen kamu personelinin yanı sıra, restoran, kafe, lokanta, kıraathane, çay bahçeleri gibi işletmelerin de açılmasıyla birlikte Ankara'da trafik ve insan yoğunluğu yaşandı. Bir süredir evlerinde çalışanların bir kısmı kendi araçlarıyla, bir kısmı da toplu taşıma araçlarıyla iş yerlerine gitti. Pandemi süresince trafiğin rahat olduğu kentte, özellikle bazı noktalarda araç yoğunluğu oluştu. Özellikle Kızılay ve Ulus meydanı ile Konya, Samsun, İstanbul ve Eskişehir yollarındaki araç yoğunluğu dikkat çekti.

DHA

Anahtar Kelimeler:
AnkaraTrafik
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