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Ankara'da motosikletten savrulan sürücü öldü

ANKARA'da, yoldan çıkarak boş araziye giren motosikletten savrulan sürücü hayatını kaybetti.

01 Temmuz 2020 Çarşamba 09:38
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Ankara'da motosikletten savrulan sürücü öldü

Kaza, saat 03.00 sıralarında Yenimahalle ilçesi Ankara Çevre Yolu'nda meydana geldi. Susuz yönüne giden Yusuf Aslan (27) yönetimindeki 06 BYE 321 plakalı motosiklet, sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu bariyerlere çarparak, yol kenarındaki boş araziye girdi. Devrilen motosikletten yaklaşık 10 metre uzaklığa savrulan Aslan, kaza yerinde hayatını kaybetti.

Kazayı gören bir sürücünün ihbarı ile olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri, yol üzerinde işaretleme yaparak önlem alırken, Yusuf Aslan'ın cansız bedeni de morga kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
AnkaraMotosikletKaza
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