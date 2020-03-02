Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
123432
ALTIN
301.198
DOLAR
5.9843
STERLİN
7.7547
EURO
6.5804
Minikler sevgi tohumları ekiyor
Minikler sevgi tohumları ekiyor
'Hayvan sahiplenmede' İzmir'in gururu
'Hayvan sahiplenmede' İzmir'in gururu
İzmir'de ev yangını: 1 ölü
İzmir'de ev yangını: 1 ölü
İstanbul'da zincirleme kaza: 1 ağır, 4 yaralı
İstanbul'da zincirleme kaza: 1 ağır,...
Kemal Özdeş ile yollar ayrıldı
Kemal Özdeş ile yollar ayrıldı
İş fırsatları için hemen tıkla!

Ankara'da Mehmetçik için 'zafer' duası edildi

ANKARA'da, Suriye'de başlatılan Bahar Kalkanı Harekatı'nın zaferle sonuçlanması için sabah namazında camilerde Fetih Suresi okunarak dua edildi.

02 Mart 2020 Pazartesi 10:09
0 Okunma
Ankara'da Mehmetçik için 'zafer' duası edildi

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından Hacı Bayram Camii'nde düzenlenen programa, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Adalet Bakanı Abdülhamit Gül ve Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş ile çok sayıda vatandaş katıldı. Okunan Fetih suresinin ardından sabah namazını kıldıran Başkan Erbaş, Bahar Kalkanı Harekatı'na katılan Mehmetçik için 'zafer' duası etti.

'DUALARIMIZ ASKERLERİMİZLE BERABER'

 Namaz sonrasında açıklamada bulunan TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Çok önemli günler yaşıyoruz. Silahlı Kuvvetlerimiz, Bahar Kalkanı Harekatı'nı başlattı. Milletimizin gönlü, aklı, fikri askerlerimizle beraber. Dualarımız da onlarla beraber, Diyanet İşleri Başkanlığımız, bugün Türkiye'nin her yerinde bütün camilerimizde sabaha namazında Fetih Suresi'yle, dualarla buna öncülük etti. Allah ordumuzu mansur ve muzaffer eylesin. Hem bölgemizde, hem dünyada barışın, milletimizin hukukunun, mazlumların hukukunun savunucusu olan Türkiye'yi ve ordusunun muzaffer olması hem bölge, hem dünya barışı için önemli. Bütün arzumuz, gönlümüz, dualarımız askerlerimizle beraber" dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
AnkaraMehmetçikZaferDuaAskerBahar Kalkanı HarekatıSuriye
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
'Hayvan sahiplenmede' İzmir'in gururu
'Hayvan sahiplenmede' İzmir'in gururu
İzmir'de ev yangını: 1 ölü
İzmir'de ev yangını: 1 ölü
Otomobil, kamyona çarpıp, takla attı: 7 yaralı
Otomobil, kamyona çarpıp, takla attı: 7 yaralı
SINIR KAPILARINDA SON DURUM
SINIR KAPILARINDA SON DURUM
16 yıl sonra kavuştuğu kızı, beş gün sonra cinayete kurban gitti
16 yıl sonra kavuştuğu kızı, beş gün sonra cinayete kurban gitti
Muş’ta tek katlı evler kar altında
Muş’ta tek katlı evler kar altında
Ankara'da aile yaşam merkezlerinde virüs temizliği
Ankara'da aile yaşam merkezlerinde virüs temizliği
Afgan çoban, 'koronavirüs' şüphesiyle gözlem altında
Afgan çoban, 'koronavirüs' şüphesiyle gözlem altında
Elazığ'da jandarma konteyner taşımaya devam ediyor
Elazığ'da jandarma konteyner taşımaya devam ediyor

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    İstanbul Fatura Basımı

    avukat kartvizit

    evden eve nakliyat

    ofis taşımacılığı