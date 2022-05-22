Ankara'da mahkum yakınlarından 'genel af' talebi

Ulus Meydanı'nda toplanan yaklaşık 1000 kişilik grup, hükümete 'genel af' çağrısı yaptı. Ellerinde 'Af istiyoruz' yazılı dövizler taşıyan grup adına açıklama yapan Mahkum Yakınları Federasyonu Başkanı Figen Akkaş, Türkiye'de 384 ceza infaz kurumu bulunduğunu belirterek, "Bu kurumların toplam kapasitesi 271 bin 823 kişidir. Şu anda mahkum sayımız 320 bine ulaşmıştır. Kapasitenin üzerinde 60 bin mahkum var. Ve kapasite fazlalığının orantılı bir dağılımı mümkün olmadığı için bazı yerlerde kapasite aşımı yüzde 60'ları bulmaktadır. 12 kişilik koğuşlarda 30 kişi kalmaktadır. Bu sorun ancak af ile çözüme ulaşır. Af istiyoruz, çünkü haklı sebeplerimiz var" dedi.

'AF ARTIK LÜTUF DEĞİL ZARURETTİR'

Akkaş, 22 yıldır af verilmediğini belirterek, "Cezaevi ve hükümlü tutuklu sayımızla dünya ülkeleri arasında 2'nci sıradayız. Covid salgınından dolayı, 'insan hayatı ve yaşama hakkı her şeyin üstündedir' düşüncesiyle tüm ülkeler af verdi. İnfaz paketleri mahkumun işine yaramamıştır. Mahkumlardan elektrik bedeli alınmaktadır. Kantinler çok pahalı, mahkumlar istediklerini alamıyor. Nakil istedikleri zaman ret geliyor. Geliri olmayan mahkum yakını mahkumunu görmeye dahi gidemiyor. Mahkum eşleri dışarıda çalışıp hem evlerinde annelik, hem babalık yapıp hem de cezaevlerinde eşlerine para göndermektedir. Mahkumlarımız içeride af beklerken dışarıdaki aileler perişan olmuştur. Buradan hükümetimize sesleniyoruz. Bizler artık mahkumlarımıza kalıcı bir çözüm istiyoruz. Biz mahkum yakınları olarak infaz istemiyoruz. Af artık lütuf değil zarurettir" diye konuştu.