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Ankara'da köyde çıkan yangında 8 ev kül oldu

Ankara'nın Çamlıdere ilçesine bağlı Yılanlı Köyü'nde çıkan yangında 8 ev ve 5 samanlık kullanılamaz hale geldi. Yangın itfaiyenin yaklaşık 5 saatlik çalışması sonucu kontrol altına alındı.

17 Eylül 2021 Cuma 08:20
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Ankara'da köyde çıkan yangında 8 ev kül oldu

Yangın, saat 21.00 sularında Çamlıdere ilçesi Yılanlı Köyü'nde meydana geldi. Almanya'dan tatil için köye gelen Ziya Ertürk'ün evinde çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüdü. Köylülerin müdahalesine rağmen alevler bitişikteki evlere de sıçradı. Evlerin ahşap olması nedeniyle alevler hızla büyürken, köylüler ahırlarda bulunan hayvanları güvenli bölgeye taşıdı. Alevlerin gökyüzünü aydınlattığı yangına köylülerin ihbarı üzerine Ankara Büyükşehir Belediyesi ile çevre belediyelerden itfaiye ekipleri müdahale etti. İtfaiye ekiplerinin çabası ile alevler kontrol altına alındı. Can kaybı ve yaralanmanın yaşanmadığı yangında ilk belirlemelere göre 8 ev ve 5 samanlık kullanılamaz hale geldi. 

5 SAAT SONRA KONTROL ALTINA ALINDI

Çamlıdere ilçesi Yılanlı köyünde meydana gelen yangın itfaiyenin yaklaşık 5 saatlik çalışması sonucu kontrol altına alındı. Ekipler, daha sonra soğutma çalışması yaptı. Çamlıdere Kaymakamı Metin Demirel ile Çamlıdere Belediye Başkanı Caner Can da yangın yerine gelerek ekiplerin çalışmalarını inceledi. 

'ELEKTRİK KONTAĞINDAN ÇIKMIŞ'

Köy muhtarı Durmuş Ali Aydın, yangına ilişkin yaptığı açıklamada, "Elektrik kontağından çıkmış, yatsı ezanının okunduğu saatlerde. Yangının çıktığı evde oturan vardı. O da yatıyormuş zaten uyarmışlar onu da. Almanya'dan gelmişti, buraya gezmeye gelmişlerdi. 8 tane ev yandı, 5- 6 tane de samanlık yandı" ifadelerini kullandı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
AnkaraÇamlıdereKöyEvSamanlıkYangınİtfaiyeYılanlı Köyü
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