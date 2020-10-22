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Ankara'da iki otomobil çarpıştı: 1'i ağır, 5 yaralı

ANKARA'da iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı. Harun Ö.'nün duran kalbi, yeniden çalıştırılarak, diğer yaralılarla birlikte hastaneye kaldırıldı.

22 Ekim 2020 Perşembe 09:29
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Ankara'da iki otomobil çarpıştı: 1'i ağır, 5 yaralı

​Kaza, saat 05.00 sıralarında Çankaya ilçesi Dikmen Caddesi'nde meydana geldi. Kızılay yönüne giden Batıkan Y. yönetimindeki 06 NY 302 plakalı otomobil, Harun Ö. yönetimindeki 34 SG 8960 plakalı otomobil ile kafa kafaya çarpıştı. Kazada, Harun Ö. ile diğer aracın sürücüsü Batıkan Y. ile yanındaki Burcu Ö., Damlanur G. ve Tuğberk Y. yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Araçta sıkışan yaralılar, itfaiye ekiplerinin uzun çabaları sonucu çıkarıldı.

'AİLEME HABER VERMEYİN'

Çalışmalar sırasında Batıkan Y.'nin kullandığı otomobilde bulunan yaralılardan biri, ailesine haber verilmemesini istedi. Yaralı, "Aileme haber vermeyin sakın, anneannem kalp krizi geçirir" diyerek polislere yalvardı.

DURAN KALBİ YENİDEN ÇALIŞTIRILDI

Harun Ö.'nün duran kalbi ise sağlık ekiplerinin dakikalarca süren kalp masajıyla yeniden çalıştırıldı. 

Yaralılar, ambulanslarla çevre hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
AnkaraOtomobilTrafik Kazasıçankaya
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