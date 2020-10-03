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Ankara'da 'huzur' operasyonu

ANKARA'da, eğlence mekanları ve iş yerlerine yönelik 300 personel ile gerçekleştirilen 'huzur' operasyonunda, bir binanın müştemilatında 318 adet uyuşturucu hap ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

03 Ekim 2020 Cumartesi 09:03
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Ankara'da 'huzur' operasyonu

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekiplerince, kent genelindeki umuma açık mekanlara yönelik huzur operasyonu gerçekleştirildi. 50 ekip ve 300 personelin yer aldığı operasyonda, maske takmayan, sosyal mesafeye uymayan ve sigara içen 32 kişi ile koronavirüs tedbirlerine uymayan iş yeri hakkında işlem yapılarak, toplam 27 bin TL ceza uygulandı. 1180 kişinin kimlik bilgisi sorgulandı.

Ulus bölgesinde bir kıraathaneye düzenlenen baskın sonrası binanın müştemilatında arama yapan ekipler, bir poşet içerisinde 318 adet uyuşturucu hap ele geçirdi. Ele geçirilen uyuşturucu haplarla ilgili kıraathaneyi işleten 2 kişi gözaltına alındı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
AnkaraHuzurOperasyonEmniyetPolis
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