Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 5
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1556
ALTIN
415.001
DOLAR
7.4719
STERLİN
10.4666
EURO
8.9490
Kapadokya Üniversitesi 18 öğretim görevlisi alacak
Kapadokya Üniversitesi 18 öğretim...
Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı 4 adet araç satacak
Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı...
Uludağ'da 4 adet dükkan ve 1 adet kır kahvesi ihale usulü ile kiraya verilecek
Uludağ'da 4 adet dükkan...
Yapım İşi ve İrtifak Hakkı İhale İlanı
Yapım İşi ve İrtifak...
Pazar yerleri kiraya verilecek
Pazar yerleri kiraya verilecek
İş fırsatları için hemen tıkla!

Ankara'da, çöplükte yanmış köpek ölüsü bulundu

Ankara'da, çöp yığınlarının arasında yanmış halde ölü köpek bulundu. Hayvanı bulan kişi, alanda uzun süredir ateş yakıldığını ve pek çok köpek ölüsünün yok edildiğini iddia etti.

11 Mart 2021 Perşembe 09:39
7 Okunma
Ankara'da, çöplükte yanmış köpek ölüsü bulundu

Gölbaşı Sanayi Sitesi'nde geri dönüşüm işi yapan Duran Turan, Gölbaşı Hayvan Barınağı yakınlarındaki çöplükte birkaç gündür yangın çıktığını fark etti. Çöplüğü inceleyen Turan, yerlerde kemikler buldu. Turan, akşam saatlerinde tekrar yanan ateşi fark ederek geldiğinde, çöpün arasında bulunan çukurda, bir köpeğin ölü bedeninin yandığını gördü. Ardından da hayvan hakları savunucularına haber verdi.


İhbar üzerine alana polis ekipleri de sevk edildi. Polis ekipleri, alanı koruma altına alarak incelemede bulundu. Yapılan çalışmaların ardından yanmış köpeğin kalıntıları, çöplükten alındı. Ölü köpeğin kim tarafından yakıldığının tespiti için çalışma başlatıldı.

'BURADA YAKLAŞIK 30- 40 HAYVAN KEMİĞİ VARDI'

Olayı fark eden Duran Turan, yaptığı açıklamada, alanda 2- 3 gündür yangın olduğunu belirterek, "Kepçe geliyor, burada çalışma yapıyor. Dedim, 'ne yapıyorsunuz burada', yangını söndürdüklerini söylediler. O sırada burada hayvan kemikleri vardı. Akşam da yüklemişler götürmüşler. Allah-u Teala buyuruyor ki ayetinde hayvanlar için; 'Onlar benim yer yüzündeki sessiz kullarımdır.' Vatan hainlerinden çok yaşama hakkı bu hayvanlarındır. Mezarlığın orada gömülen köpekleri de ben buldum. Bir haftadır tehdit mesajları, tehdit telefonları alıyorum. Burada yaklaşık 30- 40 hayvan kemiği vardı, birbirine karışmış kemikler kaynamış" ifadelerini kullandı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
AnkaraCopçöplükHayvanKöpekYangın
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Adana’da uçurtma uçurmak yasaklandı
Adana’da uçurtma uçurmak yasaklandı
Girişimci Köy Kadınlarından 'BEBKA'ya Övgü
Girişimci Köy Kadınlarından 'BEBKA'ya Övgü
Gökçeada ve Bozcaada'ya feribot seferleri yapılamıyor
Gökçeada ve Bozcaada'ya feribot seferleri yapılamıyor
Manisa'da bağları don vurdu
Manisa'da bağları don vurdu
Falezlere ışıklandırma projesine tepki
Falezlere ışıklandırma projesine tepki
Suriye sınırında uyuşturucu ele geçti
Suriye sınırında uyuşturucu ele geçti
3 ilde uyuşturucu operasyonu: 20 gözaltı
3 ilde uyuşturucu operasyonu: 20 gözaltı
Artvin'de barajlardaki sular çekildi; yerleşim yerleri ortaya çıktı
Artvin'de barajlardaki sular çekildi; yerleşim yerleri ortaya çıktı
Sahte parayla alışveriş yapmak isterken polise yakalandılar
Sahte parayla alışveriş yapmak isterken polise yakalandılar

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma