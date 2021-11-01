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Ankara'da çıkan yangında bir kişi hayatını kaybetti

ANKARA'da, bir gecekonduda çıkan yangında evde tek başına yaşayan Saim K. hayatını kaybetti.

01 Kasım 2021 Pazartesi 09:39
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Ankara'da çıkan yangında bir kişi hayatını kaybetti

Yangın, akşam saatlerinde Mamak ilçesi Bahçelerüstü Mahallesi 53'üncü sokakta bulunan müstakil bir evde meydana geldi. Henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, kısa sürede büyüyerek evi sardı. Dumanları gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, emniyet ve sağlık ekibi sevk edildi. 

BİR KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Yangına müdahale eden itfaiye ekipleri, evde tek yaşadığı iddia edilen Saim K.'nın yerde hareketsiz şekilde yattığını fark etti. Sağlık ekipleri, yaptığı incelemede Saim K.'nın dumandan etkilenerek hayatını kaybettiğini belirledi. Saim K.'nın cenazesi, olay yeri incelemenin yaptığı incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
AnkaraGecekonduYangınİtfaiye
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