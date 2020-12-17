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ANKARA'DA ÇATIŞMA: 2 ÖLÜ

Ankara'da uyuşturucu satışı nedeniyle husumetli olan iki grup arasında çıkan silahlı çatışmada, 2 kişi hayatını kaybetti. Polis kaçan kişileri yakalamak için çalışma başlattı.

17 Aralık 2020 Perşembe 09:25
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ANKARA'DA ÇATIŞMA: 2 ÖLÜ

Olay, akşam saatlerinde Altındağ ilçesinde Çamlıtepe Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, uyuşturucu madde satışı nedeniyle husumetli olan 2 grup arasında silahlı çatışma çıktı. Çatışmada, 'Dalin' lakaplı İ.A. ile yanındaki Suriye uyruklu A.A. ağır yaralandı. İhbar üzerine polis ekiplerinin gelmesi ile şüpheliler olay yerinden kaçtı. Şüpheliler, kaçarken yaralılardan İ.A'yı Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne yakın bir noktaya bıraktı. Diğer yaralı A.A. ise olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. 

MAMAK'TAKİ ÇATIŞMAYA KARIŞAN İSİMLER OLDUĞU BELİRLENDİ

Polis ekiplerinin yaptığı araştırmada olayda hayatını kaybeden Suriye uyruklu A.A. ile yaralanan İ.A.'nın 3 Kasım'da Mamak ilçesinde Aykut D.'nin öldürüldüğü, Abdulkadir D.'nin de yaralandığı silahlı çatışmaya karıştıkları belirlendi. Soruşturma sürüyor.  

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Ankara'da, uyuşturucu madde satışı nedeniyle husumetli olan 2 grup arasında çıkan silahlı çatışmada ağır yaralanarak, yakınları tarafından Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin önüne bırakılan İsmail Altun da doktorların müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.  

DHA

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