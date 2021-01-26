Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 13°
hafif yağmur
Gazete Sayfaları İLAN Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1539
ALTIN
438.143
DOLAR
7.3475
STERLİN
10.0538
EURO
8.9207
BOTAŞ Genel Müdürlüğü 268 personel alacak
BOTAŞ Genel Müdürlüğü 268...
48 sözleşmeli personel alınacak
48 sözleşmeli personel alınacak
86 öğretim üyesi alınacak
86 öğretim üyesi alınacak
Erciyes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsüne öğrenci alacak
Erciyes Üniversitesi Fen Bilimleri...
Şırnak Belediyesi 14 memur alacak
Şırnak Belediyesi 14 memur...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Ankara'da bir haftada 51 kaçakçı gözaltına alındı

ANKARA Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin bir hafta içinde yaptığı baskınlarda kaçak eşya ticareti yaptığı belirlenen 51 şüpheli gözaltına alındı.

26 Ocak 2021 Salı 09:49
7 Okunma
Ankara'da bir haftada 51 kaçakçı gözaltına alındı

Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin 18-24 Ocak tarihleri arasında kaçakçılara yönelik düzenledikleri operasyonlarda 51 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan kişilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda 14 bin 493 kutu kaçak ilaç, 422 bin 540 adet makaron, 3 bin 209 kaçak muhtelif eşya, 2 bin 259 paket kaçak sigara, bin 598 adet kaçak puro, 520 kilogram kaçak tütün, 38 litre kaçak ve sahte içki, 29 adet kaçak cep telefonu ve 466 tarihi eser niteliği olan obje ve sikke ele geçirildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
KaçakçıKaçakAnkara
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Van- Bahçesaray yolunda karla mücadele
Van- Bahçesaray yolunda karla mücadele
DOSABSİAD'dan Çevikel'e 'Hayırlı Olsun' Ziyareti
DOSABSİAD'dan Çevikel'e 'Hayırlı Olsun' Ziyareti
Adana’nın ilk kadın ilçe emniyet müdürü göreve başladı
Adana’nın ilk kadın ilçe emniyet müdürü göreve başladı
Camı kırarak girdiği evde, boşanma aşamasındaki eşini öldürdü
Camı kırarak girdiği evde, boşanma aşamasındaki eşini öldürdü
15 ton mandalina çalan şüpheliler yakalandı
15 ton mandalina çalan şüpheliler yakalandı
Zonguldak'ta kuyumcunun dikkati, sahte altın şebekesini çökertti
Zonguldak'ta kuyumcunun dikkati, sahte altın şebekesini çökertti
Ağrı'da soğuktan suları donan vatandaşlara itfaiye desteği
Ağrı'da soğuktan suları donan vatandaşlara itfaiye desteği
Demre'de, batan dev gemi parçalanarak çıkarılıyor
Demre'de, batan dev gemi parçalanarak çıkarılıyor
Van'da kayak sezonu, geç başladı
Van'da kayak sezonu, geç başladı

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma