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Ankara'da 500 polisle 'asayiş' uygulaması

ANKARA'da eğlence mekanları ve halka açık yerlerde, 500 polisin katılımıyla asayiş uygulaması gerçekleştirildi.ANKARA'da eğlence mekanları ve halka açık yerlerde, 500 polisin katılımıyla asayiş uygulaması gerçekleştirildi.

06 Ağustos 2022 Cumartesi 08:21
Ankara'da 500 polisle 'asayiş' uygulaması

Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekipleri, Çankaya İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı 500 polisin katılımıyla asayiş uygulaması gerçekleştirildi. Eğlence mekanlarında ve halka açık yerlerde gerçekleştirilen uygulamada mekanların işletme ruhsatlarını kontrol eden polis ekipleri, vatandaşlara da GBT kontrolü yaptı.

Uygulama kapsamında bazı iş yerlerine çeşitli nedenlerle idari işlem yapıldı. GBT kontrollerinde ise çeşitli suçlardan arandıkları belirlenen şüpheliler gözaltına alındı. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
AnkaraPolisUygulamaAsayişAnkara Emniyet Müdürlüğü Asayiş ŞubeçankayaAnkara Emniyet MüdürlüğüGBT
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