Ankara'da 3.8'lik deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) alınan verilere göre; saat 23.23'te merkez üssü Ankara'nın Çubuk ilçesinde 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Derinliği 9.67 kilometre olarak ölçülen deprem, çevre ilçelerden de hissedildi.
DHA
ANKARA'nın Çubuk ilçesinde, 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
ANKARA'nın Çubuk ilçesinde, 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) alınan verilere göre; saat 23.23'te merkez üssü Ankara'nın Çubuk ilçesinde 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Derinliği 9.67 kilometre olarak ölçülen deprem, çevre ilçelerden de hissedildi.
DHA