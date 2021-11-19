Ankara'da 3 katlı binada patlama sonrası göçük: 2 ölü, 4 yaralı

Kılarpınarı Caddesi üzerinde 3 katlı binada saat 22.30 sıralarında patlama meydana geldi. Patlama ile birlikte binada yangın çıkarken, binada çökme meydana geldi. Çevrede panik ve korkuya neden olan patlamanın ardından çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi ile Başkent Gaz görevlileri olay yerine sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin ilk müdahalesi ile yangın söndürüldü.

Yangının söndürülmesinin ardından ekipler bina içine girdi. Yapılan ilk incelemede 3 katlı binanın tüm katlarındaki mutfak bölümlerinde patlama meydana geldiği ve patlama ile birlikte de çökme oluştuğu belirlendi. İtfaiyenin çalışmasıyla binada kalanlar da tahliye edildi, bu sırada büyük panik yaşandı.

VALİ ŞAHİN: TÜRKMEN BABA İLE KIZI YAŞAMINI YİTİRDİ

Ankara Valisi Vasip Şahin, patlama ve ardından göçük meydana gelen binada inceleme yaptı. Vali Şahin, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, 3 katlı binada gaz sıkışmasından kaynaklı bir patlama olduğunun değerlendirildiğini belirterek, "Patlamanın neticesinde 6 yaralı hastaneye kaldırıldı. Maalesef bir baba ve çocuğu hayatını kaybetti. Şu an Irak Türkmeni aileden 2 vefat var. 4 yaralının tedavisi devam ediyor. Enkazda arama kurtarma ve teknik incelemeler devam ediyor. Enkaz altı titizlikle inceleniyor. Binada hem doğalgaz var hem de LPG sistemi var. Bunun sonucu teknik incelemenin ardından belli olacak" dedi.

BAKAN KOCA: 5 YAŞINDAKİ ERKEK KARDEŞİN DURUMU AĞIR, HAMİLE ANNENİN TEDAVİSİ SÜRÜYOR



Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Keçiören'de meydana gelen patlamada hayatını kaybeden baba ve kızının yanı sıra, ailenin 5 yaşındaki oğlunun da durumunun ağır olduğunu açıkladı. Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Keçiören'de meydana gelen patlamada; aynı aileden 2 yaşlarında bir kız çocuğu ve 35 yaşlarında baba hayatını kaybetti. 5 yaşlarındaki erkek kardeşin ise durumu ağır. Hamile annenin tedavisine devam ediliyor" dedi.



'İKİ KİŞİNİN VÜCUDU YANMIŞTI'



Mahalle sakini, Tuğrul Babaarslan, "İki kişinin vücudu yanmıştı, onlara müdahale ettik. İnsanları tahliye ettik, yığın kaldı. Yığının altında kimse var mı bilmiyorum. Binanın yarısı yok şu an" diye konuştu.



'ELİMİZ, AYAĞIMIZ TİTREDİ'



Caddedeki esnaflardan Sinan Aslan ise "Olay olduğunda tezgahta çiğ köfte hazırlıyorum. Bir anda patlama oldu, canlı bomba zannettik ilk başta. Hepimiz dışarı koştuk, elimiz, ayağımız titredi. Kendilerini de tanıyorum, Türkmen aile. Çocukları müşterilerimizdi. Allah yardımcıları olsun, çok farklı bir şey. Ben de o binanın yanında oturuyorum. Hepimize çok geçmiş olsun" ifadelerini kullandı.

ÖLEN VE YARALANLARIN İSİMLERİ



Keçiören'de 3 katlı binada meydana gelen patlama ölen ve yaralananların kimlikleri belirlendi. Patlamada yıkılan enkazın altında çıkarıldıktan sonra kaldırıldıkları hastanede hayatını kaybedenlerin Muhammed Kahtan (35) ile kızı Melek Kahtan (2) olduğu saptandı. Yaralanan Umutcan Yeter (21), Beyzagül Yokuş (15), Zine Abdülkerim El Vahap (25) ve Useme Kahtan'ın (5) ise tedavileri sürüyor. Vucutlarında kısmen yanıklar da olan yaralılardan 3'ünün hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

'KAPIYI KIRDILAR ÖYLE ÇIKTIK'

Keçiören ilçesinde 2 kişinin hayatını kaybettiği 4 kişinin de yaralandığı patlamanın olduğu Onbirler Apartmanı sakinlerinden Yasin Murat, olayı anlattı. Deprem olduğunu zannettiğini söyleyen Murat, "5 dakika önce eve girmiştim. Ailemle beraber oturuyorduk. Deprem gibi bina sallandı. Sallandıktan sonra yıkıntı sesleri geldi. Balkondan polislerin sesi geldi. Cama çıktım polis ekipleri dışarıdaydı. Sordum 'ne oldu?' diye. Polisler bana patlama olduğunu söylediler. Bize 'binayı başlatın' dediler. Bina kapısını açmaya çalışıyordum. Ama kapı açılmadı. Camlar kırıldı hep. Kapı kitlenmiş patlama olunca. Kapı açılmıyor diye yardım istedim. İtfaiye ekibini gönderdiler. Kapıyı kırdılar biz de öyle çıktık. Biz evde 7 kişiydik. Hepimiz sağ kurtulduk" diye konuştu.

'ORTA KATTA OLDU OLAY'



Enkaz altında 4 kişinin kaldığını aktaran Murat, söyle devam etti:



"4 kişi vardı. Orta katta oldu olay. Orta katttan aşağı doğru yıkıldı bina. 3 kat komple yıkıldı. Binada başka insanlar da vardı. Üst katımızda Iraklılar vardı. Ailem başka yerde kalıyor şu an ben buradayım. Komşularla aram iyiydi, öğlen kardeşlerimle beraber oynuyorlardı. Bir tane kız çocuğu vefat etmiş. Anneleri de hamileydi. Bir oğulları daha vardı. Durumları ağırmış ama yaşıyorlarmış galiba."

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Ankara'da 3 katlı binada yaşanan ve 2 kişinin öldüğü 3'ü ağır 4 kişinin de yaralandığı patlamayla ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı.



Savcılıktan yapılan açıklamada, "İlimiz Keçiören ilçesi Bağlarbaşı Mahallesi’ndeki bir binada 18.11.2021 günü saat 23.10 sıralarında meydana gelen patlamayla ilgili olarak Başsavcılığımız tarafından soruşturma başlatılmıştır" denildi.