Ani Ören Yeri'nde 70 günde çok sayıda eser ortaya çıkarıldı

Başta Kafkas Üniversitesi ağırlıklı olmak üzere, Erzurum Atatürk Üniversitesi, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi ve Yozgat Bozok Üniversitesi’nin Sanat Tarihi Bölümlerinden akademisyen ve öğrencilerin katılımıyla, iki dönem halinde yürütülen kazı çalışmalarına toplamda 13 akademisyen, 18 öğrenci ve 22 işçi katıldı. 4 Temmuz'da başlanan kazı çalışmaları Selçuklu Meydan Çarşısı, Sultan Melikşah Mahallesi, Selçuklu Büyük Hamam ve Aslanlı Kapı Doğu Sur Dibi alanlarındaki sekiz ayrı alanda yürütüldü.

Selçuklu Meydan Çarşısı'ndaki çalışmalarda 11-13'üncü yüzyıllara tarihlenen bir Selçuklu mescidi ile demir atölyesi olduğu düşünülen bir atölye, Sultan Melikşah Mahallesi'ndeki çalışmalarda ise yine Selçuklu devrine ait olan konut yapılarına ait mekanlar gün yüzüne çıkarıldı. Ayrıca bu alanda Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü ile Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü ortaklığıyla restore edilmesi planlanan Anadolu'nun ilk Türk camisi olan Ebu-l Manuçehr Cami çevresinde de kazı ve temizlik çalışmaları yapılarak restorasyona hazır hale getirildi. Selçuklu devrine ait Büyük Hamam'daki kazı çalışmaları ise etrafındaki yoğun hafriyat dolgusunun temizlenmesi şeklinde devam etti. 10 Eylül'de tamamlanan kazı çalışmalarında yoğun bir şekilde sırlı ve sırsız bezemeli seramikler bulundu, gerekli temizlik ve restorasyon çalışmalarına tabi tutuldu. Bunun yanı sıra çok sayıda sikke, taş, kemik ve cam eserler ortaya çıkarıldı.