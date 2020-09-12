Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 26
parçalı az bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1103
ALTIN
466.351
DOLAR
7.4625
STERLİN
9.5937
EURO
8.8348
Beşiktaş'ta Sergen Yalçın şoku
Son Dakika
Beşiktaş'ta Sergen Yalçın şoku
MSB: 21 terörist etkisiz hale getirildi
Son Dakika
MSB: 21 terörist etkisiz hale...
Berra için 'Umut' kampanyası
Son Dakika
Berra için 'Umut' kampanyası
Maskesini çıkartıp yoluna devam etti
Son Dakika
Maskesini çıkartıp yoluna devam etti
4,5 kilo uyuşturucuyla yakalandılar
Son Dakika
4,5 kilo uyuşturucuyla yakalandılar
İş fırsatları için hemen tıkla!

Ani Ören Yeri'nde 70 günde çok sayıda eser ortaya çıkarıldı

KARS Müze Müdürlüğü ile Kafkas Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü öğretim üyelerinden Dr. Öğretim Üyesi Muhammet Arslan'ın bilimsel başkanlığında yapılan Ani Ören Yeri arkeolojik kazı çalışmaları, 70 günde tamamlandı. Kazılarda çok sayıda eser ortaya çıkarıldı.

12 Eylül 2020 Cumartesi 10:29
5 Okunma
Ani Ören Yeri'nde 70 günde çok sayıda eser ortaya çıkarıldı

Başta Kafkas Üniversitesi ağırlıklı olmak üzere, Erzurum Atatürk Üniversitesi, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi ve Yozgat Bozok Üniversitesi’nin Sanat Tarihi Bölümlerinden akademisyen ve öğrencilerin katılımıyla, iki dönem halinde yürütülen kazı çalışmalarına toplamda 13 akademisyen, 18 öğrenci ve 22 işçi katıldı. 4 Temmuz'da başlanan kazı çalışmaları Selçuklu Meydan Çarşısı, Sultan Melikşah Mahallesi, Selçuklu Büyük Hamam ve Aslanlı Kapı Doğu Sur Dibi alanlarındaki sekiz ayrı alanda yürütüldü.

Selçuklu Meydan Çarşısı'ndaki çalışmalarda 11-13'üncü yüzyıllara tarihlenen bir Selçuklu mescidi ile demir atölyesi olduğu düşünülen bir atölye, Sultan Melikşah Mahallesi'ndeki çalışmalarda ise yine Selçuklu devrine ait olan konut yapılarına ait mekanlar gün yüzüne çıkarıldı. Ayrıca bu alanda Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü ile Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü ortaklığıyla restore edilmesi planlanan Anadolu'nun ilk Türk camisi olan Ebu-l Manuçehr Cami çevresinde de kazı ve temizlik çalışmaları yapılarak restorasyona hazır hale getirildi. Selçuklu devrine ait Büyük Hamam'daki kazı çalışmaları ise etrafındaki yoğun hafriyat dolgusunun temizlenmesi şeklinde devam etti. 10 Eylül'de tamamlanan kazı çalışmalarında yoğun bir şekilde sırlı ve sırsız bezemeli seramikler bulundu, gerekli temizlik ve restorasyon çalışmalarına tabi tutuldu. Bunun yanı sıra çok sayıda sikke, taş, kemik ve cam eserler ortaya çıkarıldı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Ani Ören YeriTarihi EserKazı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Derik zeytinine İngiltere'den sonra Japonya'dan da ödül
Derik zeytinine İngiltere'den sonra Japonya'dan da ödül
Koronavirüs 'sıra gecesi' işleyişini değiştirdi
Koronavirüs 'sıra gecesi' işleyişini değiştirdi
Elektroşoklu cop ve baston tasarladı
Elektroşoklu cop ve baston tasarladı
'Akıllı beşik' için TÜBİTAK'tan 200 bin TL destek aldı
'Akıllı beşik' için TÜBİTAK'tan 200 bin TL destek aldı
Maskesini çıkartıp yoluna devam etti
Maskesini çıkartıp yoluna devam etti
Adana'da karpuzlar aşırı sıcakta yandı
Adana'da karpuzlar aşırı sıcakta yandı
4,5 kilo uyuşturucuyla yakalandılar
4,5 kilo uyuşturucuyla yakalandılar
Antalya’nın gözlerden uzak antik kenti; Trebenna
Antalya’nın gözlerden uzak antik kenti; Trebenna
Tekirdağ'ın meşhur lezzeti 'peynir helvası' tescillendi
Tekirdağ'ın meşhur lezzeti 'peynir helvası' tescillendi

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans