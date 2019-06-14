Amerika'dan Kars'a gönül köprüsü kurdular

KARS - Amerika'da eğitime giden Gönül Ceylin Şener tarafından kurulan Humans First Gençlik Kulübü; Çin, Hindistan ve Amerikalı birçok genci çatısı altında buluşturdu. Amerika'da bir çok sosyal etkinlik yapan Humans First Gençlik Kulübü, faaliyetlerini Türkiye'de yaygınlaştırmaya karar verdi. Gönül Ceylin Şener'in ardından kulübün başkanlığını üstlenen Karslı Lal Yatağan, memleketindeki okullarda etkinlik yapmak üzere arkadaşlarıyla Amerika'dan yola çıktı. Başkan Yatağan ile birlikte Gönül Ceylin Şener, Selim İyidirli, Belçim Kahraman, Özge Mant, Ata Öztürk ve Neva Karakuzu uzun bir yolculuğun ardından Kars'a ulaştı.



Başkan Lal Yatağan ve beraberindeki gençler, 'Doğuya Köprü Projesi' altında geldikleri Kars'ta Susuz ilçesi İncesu köyü, Selim ilçesi Celal Kahraman Kız Yurdu, Selim ilçesi Yaylacık köyü Yaylacık Celal Kahraman İlköğretim Okulunda öğrencilerle birlikte bir dizi etkinlikte bulundu. İlkokul öğrencilerine öncelikle özgüven kazanmanın yollarını öğreten gençler, oyunlarla İngilizce dersi verdi. Köydeki okullarda eğitim gören öğrencilerle oyunlar oynayan 7 misafir genç, müzik eşliğinde halaylar çekti. Yöreye uygun yemeklerin ikram edildiği gençler, ilkokul öğrencilerine alzhaimer hastalığı farkındalılığı için bilgiler de verdi.