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Ambulans helikopter, diyabet hastası için yarım metrelik kara indi

DİYARBAKIR'ın Çermik ilçesi kırsal Akpınar Mahallesi yolunun ulaşıma kapanması nedeniyle diyabet hastası Fatma Taştan (74) için karın yarım metreyi bulduğu alana ambulans helikopter indi. Taştan, hastaneye ulaştırıldı.

22 Ocak 2022 Cumartesi 11:26
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Ambulans helikopter, diyabet hastası için yarım metrelik kara indi

Yoğun kar yağışının ardından yolu ulaşıma kapanan, Çermik ilçesine bağlı kırsal Akpınar Mahallesi'nde rahatsızlanan diyabet hastası Fatma Taştan’ın ailesi, 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi. Kara yolu ile ambulansla gidilemeyen mahalleye, Diyarbakır İl Sağlık Müdürlüğü'nün 'Hava 21' ambulansı sağlık ekipleriyle birlikte havalandı. Kısa süre sonra bölgeye ulaşan ambulans helikopter, kar kalınlığının yarım metreyi bulduğu alana indi. Sağlık ekipleri, sedye ile Taştan’ı karlı alandan alıp, helikoptere taşıdı. Buradan da havalanıp, Diyarbakır Bağlar heliport alanına inen ambulans helikopterden alınan Taştan, ambulansla Gazi Yaşargil Eğitim Araştırma Hastanesi’ne götürüldü. Tedaviye alınan Fatma Taştan'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenild​i.

DHA

Anahtar Kelimeler:
DiyarbakırÇermikKarKışHastaAmbulansHelikopter
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