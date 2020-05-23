Amasya’da yaylalar beyaza büründü

Amasya’da gece yarısı başlayan kar yağışı, yüksek kesimlerde etkili oldu. Hamamözü ilçesinin yüksek kesimleri yağan karla beyaza bürüdü. Kar yağışı ilçeye bağlı Gölköy ve Alan Yaylaları'nda kartpostallık görüntüler ortaya çıkardı.
DHA
AMASYA’nın Hamamözü ilçesinin yüksek kesimleri yağan karla beyaza büründü.
AMASYA’nın Hamamözü ilçesinin yüksek kesimleri yağan karla beyaza büründü.
Amasya’da gece yarısı başlayan kar yağışı, yüksek kesimlerde etkili oldu. Hamamözü ilçesinin yüksek kesimleri yağan karla beyaza bürüdü. Kar yağışı ilçeye bağlı Gölköy ve Alan Yaylaları'nda kartpostallık görüntüler ortaya çıkardı.
DHA