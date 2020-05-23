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Amasya’da yaylalar beyaza büründü

AMASYA’nın Hamamözü ilçesinin yüksek kesimleri yağan karla beyaza büründü.

23 Mayıs 2020 Cumartesi 12:28
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Amasya’da yaylalar beyaza büründü

Amasya’da gece yarısı başlayan kar yağışı, yüksek kesimlerde etkili oldu. Hamamözü ilçesinin yüksek kesimleri yağan karla beyaza bürüdü. Kar yağışı ilçeye bağlı Gölköy ve Alan Yaylaları'nda kartpostallık görüntüler ortaya çıkardı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
AmasyaKarYaylaBeyaz
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