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Amasya'da hasta güvenliği için turuncu aydınlatma etkinliği

Amasya'da bu yıl ilk kez kutlanan 'Dünya Hasta Güvenliği Günü' nedeniyle düzenlenen etkinlikte, Harşena Kalesi, kral kaya mezarları ve yalı boyu evleri, turuncu ışıklar yansıtılarak aydınlatıldı.

Amasya'da hasta güvenliği için turuncu aydınlatma etkinliği

Amasya'da bu yıl ilk kez kutlanan 'Dünya Hasta Güvenliği Günü' nedeniyle düzenlenen etkinlikte, Harşena Kalesi, kral kaya mezarları ve yalı boyu evleri, turuncu ışıklar yansıtılarak aydınlatıldı.

18 Eylül 2019 Çarşamba 11:48
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Amasya'da hasta güvenliği için turuncu aydınlatma etkinliği

AMASYA - Dünya Sağlık Örgütü tarafından bu yıl ilk kez kutlanan 'Dünya Hasta Güvenliği Günü' kapsamında, Amasya'da valilik, belediye ve üniversite işbirliği ile düzenlenen etkinlikte, hasta güvenliğinin önemine dikkat çekildi. Harşena Kalesi, kral kaya mezarları ve yalı boyu evleri turuncu renkli ışıklar yansıtılarak aydınlatıldı. Etkinliğe Amasya Belediye Başkanı Mehmet Sarı, Amasya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Süleyman Elmacı ile davetliler katıldı.

Amasya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Süleyman Elmacı, "Dünya Sağlık Örgütünün verilerine göre dünyada yaklaşık olarak 134 milyon insan hasta güvenliği konusunda etkilenenlerin sayısını oluşturmakta. Bunun yanında 2.6 milyon insanında hasta güvenliği noktasında ki bazı durumlar nedeniyle sağlığını kaybettiğini görmekteyiz. Bu nedenle sağlık alanında yapılacak eğitimlerin kalitesinin artırılmasıyla yine aynı zamanda bu etkinliklerin sürekliliğinin sağlanması yine farkındalık eğitiminin yükseltilmesiyle dünya da bu rakamların daha aşağıya çekilerek, hasta güvenliğinin sağlanması konusunda önemli olumlu sonuçlar elde edilebilecektir. Amasya kalesine turuncu ışıklarla hasta güvenliği konusunun farkındalığını yükseltmek için bir ışıklandırma, aydınlatma yapmış olduk" dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Dünya Hasta Güvenliği GünüAmasyaTuruncu Aydınlatma
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