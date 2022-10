AMASRA'DA MADEN OCAĞINDA PATLAMA: 28 ÖLÜ, 11 YARALI 

BAKAN SOYLU: 15 MADENCİYİ ARAMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR



İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Bartın’ın Amasra ilçesinde, Türkiye Taşkömürü Kurumu Amasra Müessesesinde dün saat 18.15’te meydana gelen patlamayla ilgili sabah saat 06.00'da açıklamada bulundu. Bakan Soylu geçmiş olsun dileğinde bulunarak, "Tüm madencilerimize geçmiş olsun ve başsağlığı dileklerimizi iletiyoruz. İlk açıklamalarımızda bu vardiyada 110 madencimizin çalıştığını ifade etmiştik. Aynı zamanda kritik yerde 49, 45+4 madencimizin çalıştığını söylemiştik ve ardından da burada bütün kurumlarımızın ortak çalışmasıyla gelişmeleri de bu zaman içerisinde sizinle paylaşmıştık. 110 vardiya çalışanımızdan 26 madenci kardeşimiz şehit oldu. Allah rahmet eylesin. 6’sı sağlık bakanlığının ambulans uçağıyla İstanbul’da şehir hastanesine götürüldü ve yaralı bir şekilde orada tedavi görüyor. 3’ü Bartın Devlet Hastanesi’nde 2’si özel hastanede olmak üzere 5’i Bartın’da tedavi görüyor. 11 kardeşimizin de hayati durumlarıyla ilgili herhangi bir risk olmadığını sağlık birimlerimiz bize ilettiler. Biz de hastanelere gittiğimizde bu değerlendirmeleri kendilerinden aldık.” dedi.



YURT GENELİNDEN UZMAN EKİPLER KURTARMA ÇALIŞMALARINA KATILDI



Kurtarma çalışmalarının devam ettiğini ifade eden Bakan Soylu, "Bu patlamadan hemen sonra sağ çıkan toplam 58 madencimiz. Şu anda aşağıda değerlendirdiğimiz arama kurtarma çalışmalarıyla kurtarmaya çalıştığımız 15 madencimiz. Olayın olduğu ilk saatten itibaren gerek Enerji Bakanlığı’nın tüm ekipleri ülkemizin birçok noktasından gerek buradaki hemen var olan müdahale eden ekipleri anında arama kurtarma çalışmalarına başladı. Sağlık Bakanlığı’nın bütün ekipleri UMKE, AFAD ve bütün kurumlarımızın tüm ekipleri buradaydılar. Bütün ekipler arama kurtarma çalışmalarına katıldılar.” diye konuştu.



VEFAT EDENLERİN İSMİNİ AÇIKLADI



Bakan Soylu patlamada hayatını kaybeden madencilerin isimlerini açıklayarak, şöyle konuştu:



"Şehit olan kardeşlerimiz; Ali Doğru, Aziz Köse, Berkay Pınarcıoğlu, Emrah Kaval, Enes Aydın, Ercan Akdeniz, Fikret Kansız, Gökhan Mercan, Murat Ergin, Rahman Özçelik, Ramazan Özer, Selçuk Ayvaz, Serkan Nakaş, Şuayp Okul, Yener Saygın, Mehmet Kara, Rasim Bulut, Sabri Akdere, Murat Öztan, Serhat Kahraman, Suat Demirkıran, Yasin Çelik, Gürdal Serenli, Orhan Altun, Emrah Kaya, Rıdvan Acet. Şehitlerimize cenab-ı Allah’tan rahmet diliyoruz. Allah cennetiyle cemaliyle müşerref etsin. Ailelerine sabır diliyoruz. Kurtarılmayı bekleyen ailelere yani aşağıda göçük altında arama kurtarma çalışmaları esnasında şu anda kurtarılmayı bekleyen ailelere de sabır diliyoruz. Bütün milletimize de başsağlığı dileğimizi iletiyoruz. Allah rahmet eylesin. Büyük bir üzüntü içerisinde olduğumuzu söylemek isterim. Allah bizi bu tip olaylarla bir daha karşı karşıya bırakmasın. İnşallah arama kurtarma çalışmalarında umutlu bir haber arkadaşlarımızdan bekliyoruz. Allah yardımcımız olsun.”



15 MADENCİYİ KURTARMA ÇALIŞMASI



Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ise 15 madenciyi kurtarmak için çalışmaların sürdüğünü belirterek, "Madende arama kurtarma işi özel tecrübe ve deneyim gerektiren bir iş. Normal diğer arama kurtarma faaliyetlerinden oldukça farklı. Gerek TTK, gerek TKİ sadece ülkemizde değil dünyada da hakikaten başarıyla anılan arama kurtarma ekiplerinden birisidir. Ancak bizim ilk değerlendirmelerimiz şunu gösteriyor. Patlama anıyla birlikte oluşan yüksek basınç ve sıcaklıkla arkadaşlarımızın maalesef bir kısmını olay yerine kaybetmiş olduk. Şu anda 15 arkadaşımız işletmede maden ocağında, aramalar halen devam ediyor. Bir galeride patlamanın akabinde oluşan bir yanık var. Yangın söz konusu. Şu anda ekiplerimiz yangın ve orada karbonmonoksitin etkisini azaltmaya çalışıyorlar. O çalışmalar devam ediyor. Arama çalışmasına katılan arkadaşlarımızın da güvenli bir şekilde bu faaliyetleri yürütmesi gerekiyor. O açıdan biraz daha sabırla beklemek durumdayız.” dedi.



‘YANGININ VE KARBONMONOKSİT GAZININ BERTARAF EDİLMESİ GEREKİYOR’



Yangının ve karbonmonoksit gazının bertaraf edilmesi gerektiğini ifade eden Bakan Dönmez, "Genel müdürümüz başta olmak üzere teknik emniyetten sorumlu arkadaşlarımız aşağıda bu çalışmaları yürütüyorlar. Tekrar şehitlerimize rahmet diliyorum, yakınlarına Allah sabırlar versin. Tahminlerimiz var. Haritada patlamanın olduğu yer aşağı yukarı belli durumda. İncelemeler de onu gösteriyor. Yerlerini biliyoruz. 10-11 arkadaşımız yangının devam ettiği bölgede. Çok büyük bir yangın değil. Fakat güvenli bir şekilde oraya girmek için yangını ve karbonmonoksit gazının bertaraf edilmesi gerekiyor. Bazı bölgelerde kısmi göçükler var. Diğer dört veya beş işçimizin kısmi göçüklerin yer aldığı bölgede olduğunu değerlendiriyoruz.” diye konuştu.



BAKAN KOCA: CAN KAYBI 28'E ULAŞTI



Patlamadan sonra bölgeye gelerek çalışmaları yerinde takip eden İçişleri Bakanı Soylu ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez'in açıklamalarından kısa süre sonra Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada can kaybını 28 olarak açıkladı. Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Bartın'daki patlama sebebiyle can kayıplarımızın sayısı 28’e ulaştı. İstanbul'da 6, Bartın’da 5 olmak üzere toplam 11 hastamızın tedavisi için gereken her şey yapılıyor" ifadelerini kullandı.

BARTIN'ın Amasra ilçesinde, Türkiye Taşkömürü Kurumu Amasra Müessese Müdürlüğü'nde, yeraltında patlama meydana geldi. Olay yerine AFAD, itfaiye ve çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Amasra ilçesinde, Türkiye Taşkömürü Kurumu Amasra Müessese Müdürlüğü'nde dün saat 18.15 sıralarında yeraltında patlama meydana geldi. Olay yerine AFAD, itfaiye ve çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Bartın Valisi Nurtaç Arslan bir patlama olduğunu, patlamanın neden kaynaklı olduğunun henüz net olmadığını söyledi.

VALİ ARSLAN, OCAKTAN ÇIKAN İŞÇİYLE GÖRÜŞTÜ



Bartın Valisi Nurtaç Arslan, patlamanın meydana geldiği TTK Amasra Müessese Müdürlüğü'ne geldi. Vali Arslan, "Kim çıktı aşağıdan? Durum nedir?" diyerek maden ocağından çıkan işçi ile konuştu. Maden ocağından çıkan işçi, "Hiçbir şey bilmiyoruz. Toz- duman oldu, ne olduğunu bilmiyoruz, gözükmedi. Kendi imkanlarımla çıktım. Patlama büyük ihtimalle de tam olarak, yani biz biraz geride olduğumuzdan dolayı sadece basınç oldu. Basınçtan dolayı toz kütlesi oldu, göz gözü görmedi" dedi.



Patlamayı haber alan çalışanların yakınları ise maden ocağına geldi. Çalışmalar sırasında bazı işçiler ocaktan çıkarıldı. Bir işçi arkadaşlarından destek alarak yürürken, durumunun iyi olduğunu söyledi. Mahsur kalan işçilerin kurtarılması için çalışmalar sürdürülüyor.

AFAD'DAN AÇIKLAMA



Bartın'ın Amasra ilçesinde, Türkiye Taşkömürü Kurumu Amasra Müessese Müdürlüğü'nde yeraltında meydana gelen patlamayla ilgili AFAD'dan açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada şöyle denildi:



"Amasra Taşkömürü İşletmesinde henüz belli olmayan bir nedenle patlama meydana gelmiştir. Kütahya, Eskişehir, Zonguldak ve Karabük İl AFAD Müdürleri ile AFAD Sakarya Arama Kurtarma Birlik Müdürlüğü bölgeye yönlendirilmiştir.

VALİ ARSLAN: EKSİ 300 KOTTA 44, EKSİ 350 KOTTA 5 KİŞİ VAR, ŞU ANA KADAR 6 YARALIMIZ ÇIKARILDI



Bartın Valisi Nurtaç Arslan, TTK Amasra Müessese Müdürlüğü'nde meydana gelen patlamayla ilgili "Patlamanın nedeniyle ilgili henüz net bir bilgi yok. Saat 18.15 sıralarında eksi 300 kotta bir patlama olduğu bilgisi bizlere ulaştı. Eksi 250 kotta 74 tane arama- kurtarma ekibimiz çalışmalarına devam ediyor. Şu anda eksi 300 kotta 44 kişi, eksi 350 kotta da 5 kişi var. Bu işçileri kurtarma çalışmalarımız da devam ediyor. 8 kişi kendi imkanlarıyla kurtarıldı. Şu ana kadar 6 yaralımız çıkarıldı. Onlarda ambulanslarla hastanelere sevk edildi" dedi.

BARTIN CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞINDAN AÇIKLAMA



Bartın Cumhuriyet Başsavcılığı, Bartın'ın Amasra ilçesinde Türkiye Taşkömürü Kurumu Amasra Müessese Müdürlüğü'nde yeraltında meydana gelen patlamayla ilgili açıklama yaptı. Olayla ilgili derhal soruşturma başlatıldığı belirtilerek, "İlimizin Amasra ilçesindeki taş kömürü maden ocağında meydana gelen patlama olayı ile ilgili Cumhuriyet Başsavcılığımızca derhal soruşturma başlatılmıştır. Olaya ilişkin olarak 3 Cumhuriyet Savcısı görevlendirilmiş olup, soruşturmaya tüm yönleriyle ve titizlikle devam edilmektedir" denildi.

CHP HEYETİ BARTIN'A GİDİYOR



Bartın'ın Amasra ilçesinde Türkiye Taşkömürü Kurumu Amasra Müessese Müdürlüğü'nde yeraltında meydana gelen patlamayla ilgili, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun talimatıyla olayı incelemek üzere heyet oluşturuldu. Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın başkanlığındaki CHP heyeti; Amasra'daki Türkiye Taşkömürü Kurumu İşletmesi'ndeki maden ocağında yaşanan patlamayı incelemek üzere bölgeye hareket etti.



CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın'ın yanı sıra CHP heyetinde Bartın Milletvekili Aysu Bankoğlu, Kastamonu Milletvekili Hasan Baltacı, Zonguldak milletvekilleri Ünal Demirtaş ve Deniz Yavuzyılmaz da yer aldı. CHP heyeti, Amasra'daki maden ocağında yaşanan patlamanın ardından gelişmeleri yerinde takip edecek.

İLETİŞİM BAŞKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA



İletişim Başkanlığı, Bartın'ın Amasra ilçesinde Türkiye Taşkömürü Kurumu Amasra Müessese Müdürlüğü'nde yeraltında meydana gelen patlamaya ilişkin açıklamada bulundu. Devletin tüm kurumlarının kısa sürede harekete geçtiği belirtilerek, "Amasra Taşköprü İşletme Müessesesi Müdürlüğü'nde meydana gelen kazanın ardından olaya müdahale etmek amacıyla devletimiz tüm kurumları ile kısa sürede harekete geçmiş, bölgede gerekli çalışmaları yürütmeye başlamıştır. Olayın aydınlatılması ve nedeninin tespit edilmesine yönelik incelemeler devam ederken mahsur kalan maden işçilerimizin kurtarılması için çalışmalar ivedi bir şekilde sürdürülmektedir. Gerekli bilgiler, ilgili kurumlar tarafından düzenli olarak paylaşılmaktadır. Bu açıklamaların takip edilmesi, resmi makamların paylaştığı bilgiler dışındaki iddia ve spekülasyonlara itibar edilmemesi gerekmektedir" açıklaması yapıldı.

BAKAN BOZDAĞ: HADİSE BÜTÜN BOYUTLARIYLA SORUŞTURULACAKTIR



Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Bartın'ın Amasra ilçesinde Türkiye Taşkömürü Kurumu Amasra Müessese Müdürlüğü'nde yeraltında meydana gelen patlamayla ilgili açıklama yaptı. Twitter hesabından açıklama yapan Bakan Bozdağ, "Amasra'da maden ocağındaki patlama sebebiyle yaralanan ve madende mahsur kalan işçilerimize/ailelerine büyük geçmiş olsun. Yaralı işçilerimize acil şifalar diliyorum. Madende mahsur kalan işçilerimize ulaşmak, onları sağ ve salimen kurtarmak için çalışmalar devam etmektedir. Devletimiz, tüm imkan ve kabiliyetlerini seferber etmiştir. Madende mahsur kalan işçilerimizin sağ ve salimen kurtarılması hepimizin en büyük dileğidir. Patlamayla ilgi Amasra Cumhuriyet Savcılığı soruşturma başlatmıştır. Hadise bütün boyutlarıyla soruşturulacaktır" ifadelerini kullandı.

SİYASİLERDEN GEÇMİŞ OLSUN MESAJLARI



TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Bartın'da maden ocağında meydana gelen patlama sonrasında Twitter hesabından bir mesaj yayımladı. Şentop mesajında, "Amasra'daki maden ocağında meydana gelen patlama haberini büyük bir üzüntüyle öğrendik. İşçi kardeşlerimizin sağ salim kurtarılması için devletimiz tüm kurumları ve imkânlarıyla çalışmaktadır. Cenab-ı Hak ülkemizi ve milletimizi korusun" açıklamasında bulundu.

BAKAN NEBATİ'DEN AÇIKLAMA



Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Bartın'da, maden ocağında gerçekleşen patlamayı büyük bir üzüntüyle öğrendim. Devletimiz, ilgili tüm kurumlarıyla teyakkuz halinde kurtarma çalışmalarını sürdürmektedir. Dualarımız, tüm maden işçilerimizin bir an evvel salimen ailelerine kavuşmaları için" dedi



'TÜM İMKANLAR SEFERBER EDİLMİŞTİR'



AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Bartın'ımıza geçmiş olsun. Madende mahsur kalan işçilerimizin sağ salim kurtarılması için dua ediyoruz. Devletimiz bütün imkanlarıyla olay yerindedir. Tüm imkanlar seferber edilmiştir" ifadelerini kullandı.



'CAN KAYBI OLMAMASI TEK TEMENNİMİZ'



Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu yaptığı açıklamada, "Bartın'ın Amasra ilçesinde maden ocağındaki işçi kardeşlerimize geçmiş olsun. Devletimiz tüm kurumlarıyla kurtarma çalışmalarını sürdürmektedir. Can kaybı olmaması tek temennimiz. Allah ülkemizi tüm kazalardan muhafaza eylesin" dedi.

'DUALARIMIZ BARTIN İLE...'



Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık yaptığı açıklamada, "Dualarımız Bartın ile... Bartın'da maden ocağında meydana gelen patlamada can kaybının yaşanmaması en büyük temennimiz. Psikososyal destek ekiplerimiz bölgeye intikal ediyor. Devletimiz tüm imkanlarıyla seferber olmuş durumda" ifadelerini kullandı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN BARTIN'A GİDİYOR



İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Taşkömürü Kurumu Amasra Müessesesinde yaşanan maden ocağı patlaması nedeniyle yarın Diyarbakır'a yapacağı ziyareti erteledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yarın Bartın'a giderek kurtarma çalışmalarını yerinde koordine edeceği öğrenildi.

SOYLU: BAŞKA YERDEN GELEN FARKLI BİLGİLERE İTİBAR EDİLMEMESİNİ İSTİYORUZ



Bakan Süleyman Soylu, maden ocağındaki patlamaya ilişkin farklı bilgilere itibar edilmemesi konusunda uyarı yaparak, "Aileler buralarda onlara da bilgi vermeye çalışıyoruz, elde ettiğimiz tüm bilgileri paylaşmaya çalışıyoruz. Bilgi aldıkça sizlere intikal ettireceğiz. Başka yerden gelen farklı bilgilere vatandaşlarımızın itibar etmemesini istiyoruz. Belirli saat aralıklarıyla sizlerle bilgi paylaşmış olacağız" dedi.



Riskli bölgede 49 kişinin bulunduğunu söyleyen Bakan Soylu, "Bu vardiyada çalışan kardeşimizin sayısı 110. Riskli bölgede, 300, 350 kodu denilen kodda çalışan kardeşimizin sayısı 44 artı 5, 49. Vali Hanım daha önce açıkladı sayıları. 110'da dahil olmak üzere kendisi çıkan var, çıkarılan var. Hastaneye intikal eden toplam sayı 21. 7 kişi de yolda 28. Bu 21 kardeşimizin şu anda 14'ü hayatını kaybetmiş durumda. Tekrar ifade etmek isterim. Bu bilgileri çeşitli zaman dilimlerinde sizlerle paylaşacağız. Vatandaşlarımızdan da farklı bilgilere itibar etmemelerini rica ediyoruz. İnşallah aşağıda arama- kurtarma yapan arkadaşlarımız, bize güzel umutlu haberler verebilirler. Bütün duamız niyazımız budur" diye konuştu.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: TÜM ÇALIŞMALARI YERİNDE KOORDİNE EDECEĞİM



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Bartın'ımızın Amasra ilçesinde meydana gelen maden patlamasında hayatını kaybeden kardeşlerimize Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır niyaz ediyorum. Yaralanan kardeşlerime de acil şifalar diliyorum. Olay sonrası süratle başlayan arama kurtarma başta olmak üzere, patlama ile ilgili tüm konularda bütün kurumlarımız çalışmalarını titizlikle sürdürmektedir. Çalışmaları yerinde icra etmek ve denetlemek amacıyla üç bakanımız, verdiğimiz talimat üzerine bölgeye intikal etmiştir. Ben de yarınki Diyarbakır programımı iptal ederek inşallah Amasra'ya geçecek, tüm çalışmaları yerinde koordine edeceğim" ifadelerini kullandı.

'TEMENNİMİZ CAN KAYBININ DAHA FAZLA ARTMAMASI'



Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaptığı açıklamanın devamında şu ifadeleri kullandı:



"Bölgedeki tüm sağlık ekiplerimiz, hastanelerimiz yaralı kardeşlerimiz için seferber edilmiştir. Mevcut tesislere ilave olarak Sağlık Bakanlığımız bölgede bir acil müdahale ünitesi kurmuştur. İhtiyaç halinde yaralılarımızı sevk amacıyla ambulans uçaklarımız hazırdır. Patlamayla ilgili gerekli soruşturma başlatılmış, 3 savcımız görevlendirilmiştir. Soruşturma tüm boyutlarıyla devam etmektedir. Meydana gelen bu üzücü hadiseyle ilgili sadece resmi kurumlarımızın açıklamalarının dikkate alınması, provokatif ve dezenformasyon içeren art niyetli içeriklere itibar edilmemesi gerekmektedir. Temennimiz can kaybının daha fazla artmaması, madencilerimizin sağ salim kurtarılmasıdır ve tüm çabalarımız bu yöndedir."

MECLİS BAŞKANI ŞENTOP, GAZİANTEP PROGRAMINI İPTAL ETTİ



TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Bartın Valisi Nurtaç Arslan ile telefonda görüşerek, maden ocağında gerçekleşen patlama ile ilgili son gelişmelere ilişkin bilgi aldı. Vali Arslan'a geçmiş olsun dileklerini ileten Şentop, can kaybının artmaması temennisini ifade etti.



TBMM Başkanı Şentop, yarınki temel atma ve bazı toplantıları içeren Gaziantep programını maden ocağındaki patlama dolayısıyla iptal etti.

BAKAN KOCA: 22 VATANDAŞIMIZI KAYBETTİK



Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Amasra'da patlamanın yaşandığı maden ocağında yaşamını yitirenlerin sayısının 22'ye yükseldiğini açıkladı. Koca, "Bartın'da, bir maden ocağında meydana gelen patlamada 22 vatandaşımızı kaybettik. Her birine yüce Allah'tan rahmet diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun. Yaralıların sağlıklarına bir an önce kavuşmaları için elimizden geleni yapıyoruz. Yaralılardan 8'i yoğun bakımda, 4'ü serviste tedavi görüyor. 5 yaralı ise alanda kurulan Acil Müdahale Merkezinde. 2 ambulans uçak, yoğun bakımdaki hastalardan 1'ini Ankara'ya, 5'ini ise Başakşehir Çam ve Sakura Hastanesi Yanık Merkezine ulaştırmak üzere harekete geçti" dedi.

BAKAN DÖNMEZ: İLK DEĞERLENDİRMELERE GÖRE GRİZU PATLAMASI OLDUĞU ŞEKLİNDE



Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, ilk değerlendirmelere göre olayın grizu patlaması olduğunu belirterek, "Ölen işçilerimize Allah'tan rahmet, yakınlarına sabırlar, yaralı işçilerimize de acil şifalar diliyorum. Bugün 16.00- 00.00 vardiyasında, 18.15 sıralarında patlama hadisesi meydana geldi. Patlamanın ardından öncelikle müessesede bulunan arama- kurtarma ekipleri olay yerine gitti. Sayıları Sayın Bakanımız ifade etti. Yaralılarımız var, ölülerimiz var. Galerilerimizde havalandırma tertibatı sağlıklı olarak çalışıyor. Kısmi göçükler var. Arkadaşlarımızın yapmış olduğu ilk değerlendirmelere göre grizu patlaması olduğu şeklinde. Galerilerin belli kısımlarına kadar fayton dediğimiz mini raylı sistem çalışıyor. Bir kısmında ancak yaya, elle müdahaleler söz konusu. Bütün arama- kurtarma ekipleri şu anda görev başında. Herhangi bir eksikliğimiz yok" dedi.

MHP HEYETİ BARTIN'A GİDİYOR



Milliyetçi Hareket Partisi'nden (MHP) yapılan açıklamada Genel Başkan Devlet Bahçeli tarafından görevlendirelen heyetin, Amasra ilçesinde maden ocağında meydana gelen patlaması sonrası bölgeye gideceği belirtildi. Partiden yapılan açıklamada, "Bartın ili Amasra ilçesinde meydana gelen maden ocağı patlaması ile ilgili olarak Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli'nin talimatlarıyla, Genel Başkan Yardımcımız ve Ankara Milletvekilimiz Sayın Sadir Durmaz patlamanın yaşandığı bölgeye geçmektedir" denildi.

BARTIN VALİLİĞİ: ÖLÜ SAYISI 25'E YÜKSELDİ



Bartın Valiliği sosyal medya hesabından, maden ocağındaki patlamada 25 işçinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Yaralı 11 işçiden 6'sının İstanbul'a sevk edildiği belirtilen Valilik açıklaması şöyle:



"Amasra Taşkömürü Müessesine ait maden ocağında saat 18.15 sularında eksi 300 kotunda meydana gelen kazada şimdiye kadar 36 maden işçimiz kaza alanından çıkarılmıştır. Çıkarılan işçilerimizden 25'i hayatını kaybetmiş olup, 6 maden işçimiz tedavileri için İstanbul'a sevk edilmiştir. 5 işçimizin tedavisi ilimizdeki hastanelerde devam etmektedir. Hayatını kaybeden madenci kardeşlerimize Allah'tan rahmet, yaralı kardeşlerimize acil şifalar diliyoruz."

İYİ PARTİ LİDERİ AKŞENER, BARTIN'A GİDİYOR



İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, programlarını iptal ederek Bartın'a gidiyor. İYİ Parti'den yapılan yazılı açıklamada, "İYİ Parti Genel Başkanı Sayın Meral Akşener'in Adana ziyareti ile partimizin kuruluşunun 5'inci yılı dolayısıyla 22 Ekim'de Ankara'da yapılacak olan program, Bartın'ın Amasra ilçesindeki maden ocağı patlaması nedeniyle iptal edilmiştir. Genel Başkanımız sabah saatlerinde Bartın'da olacaktır. Öte yandan İYİ Parti Genel Sekreteri Sayın Uğur Poyraz ile İYİ Parti Ankara Milletvekili Sayın Halil İbrahim Oral ve İYİ Parti Konya Milletvekili Sayın Fahrettin Yokuş'un bölgedeki temasları devam etmektedir" ifadeleri kullanıldı.

BAKAN KOCA: CAN KAYBI 25'E ULAŞTI, TEDAVİSİ SÜREN 11 YARALIMIZ VAR



Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Amasra'da meydana gelen patlamadaki son durum hakkında açıklama yaptı. Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Bartın'daki can kayıplarımızın sayısı maalesef 25'e ulaştı. Tedavisi süren 11 yaralımız var. 1'i ağır, 4 hastamız yoğun bakımda. 1 hastamız serviste tedavi görüyor. 6 vatandaşımız ambulans uçaklarla İstanbul Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi Yanık Merkezine sevk edildi" ifadelerini kullandı.

PATLAMADAN ÖNCE DIŞARI ÇIKAN MADENCİ: EMEK CAMİASININ BAŞI SAĞ OLSUN



Bartın'da meydana gelen maden faciasında 16.00-24.00 vardiyasında çalışan ve görevi gereği patlamadan kısa süre önce ocaktan çıkan Ali Deniz, "Acımız büyük. Emek camiasının başı sağ olsun. Bir dilim ekmek uğruna hayatını feda eden tüm emekçi kardeşlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Ailesi ve yakınlarının başı sağ olsun. İçeriye girip çıktım. Şu an kesin bir şey söyleyemeyiz. Şu anda eksi 300- 350 metre kotunda meydana gelen bir kaza sonucu arkadaşlarımız hayatını kaybetti. İnşallah sağ olan arkadaşlarımız olur, sevindirici bir haberle karşılaşırız. Şu anda tahlisiye ekipleri, havalandırma sistemi devam ediyor. Uzman ekipler de var. Onların neticesinde inşallah iyi bir haber bekliyoruz.ö dedi.



'MADENCİNİN ALIN YAZISI'



Patlamada maden ocağında bulunan işçilerin birlikte çalıştığı arkadaşları olduğunu söyleyen ve oldukça üzgün olduğunu söyleyen Deniz, "Madencinin kaderi mi desek, alın yazısı. Her şeyde bir alın yazısı vardır. Aynı ekipte beraber çalıştığımız arkadaşlar var. Benim o an işim bitti, dışarı çıktım. Ocaktaki arkadaşlar patlama olduğunu söylediler. Ben patlama anında dışarıdaydım. Sağ kurtulan arkadaşlar bizlere bilgi verdi, biz de gereken yerleri bilgilendirdik.ö diye konuştu.



MADENCİ KOMŞUSUNUN OĞLU İÇİN OCAK ÖNÜNDE BEKLİYOR



Patlamayı haber alarak maden ocağına akın eden aileler arasında bulunan Sevil Darcı, madenci komşusunun çocuğu için geldiğini ve umutlu bir haber beklediklerini kaydetti. Komşusunu bu endişeli gününde yalnız bırakamadığını ifade eden Darcı, "Hepsinin sağ çıkmasını bekliyoruz. Ne olur ne gider onu Allah bilir. Komşularımız, komşu çocuklarımız var. Acı hissediyoruz. İnşallah, Allah'ımız hepsini annelerine, babalarına, eşlerine bağışlasın.ö dedi.



'SAĞ SALİM ÇIKMALARI İÇİN DUA EDİYORUZ'



Madendeki patlama haberini komşusunda misafirlikteyken alan Gönül Alemdar, koşarak ocak başına geldiğini ve sağ salim çıkmaları için dua ettiklerini belirterek, "Ben de komşumuzu çok sevdiğim ve değer verdiğim için geldim. Onlara misafirliğe gitmiştim orada duydum, öyle geldim buraya koşarak. Çok değer verdiğim insanlar. Allah'ım inşallah çıkarır, yavrularına bağışlar. Allah şifalarını verir dua ediyoruz. Yapacak, elimizden gelen bir şey yok. Sağ salim çıkarlar inşallah.ö diye konuştu. konuştu.

TTK'DAN İDDİALARLA İLGİLİ AÇIKLAMA

Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK), Amasra'daki maden faciasına ilişkin 'Sayıştay raporu' iddialarıyla ilgili, "Söz konusu ziyaret denetim amaçlı olmayıp, sadece kurumumuza yapılan bir nezaket ziyaretidir. Söz konusu haberler gerçeği yansıtmadığı gibi dezenformasyon içermektedir" açıklamasında bulundu. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bazı basın yayın organlarında yer alan 'Eksi kotlarda yüksek metan gazı' ve '2019 yılında yayımlanan Sayıştay raporu' içerikli haberlerdeki yanlış ifadeler nedeniyle açıklamaya ihtiyaç duyulmuştur. 2019 yılında yayımlanan Sayıştay raporuna atıfta bulunularak yapılan haberlerde, çalışan damarların tamamında gaz içeriğinin yüksek olduğu ifade edilmektedir. Söz konusu haberlerde kömürün içerisinde yer alan metan gazı 'Çalışılan ortamdaki havada yüksek metan gazı tespit edildi' şeklinde lanse edilmektedir. Söz konusu bu ifade tamamen yanlıştır. Ocak içerisindeki havalandırma ile kömürün bünyesindeki metan gazı birbirinden farklı konulardır. Dolayısıyla bu durum iş sağlığını ve güvenliğini etkileyen bir durum değildi. Öte yandan Kurumumuzdaki tüm müesseselerimizde maden iş sağlığı ve güvenliği kurallarına sıkı sıkıya riayet edilerek üretim yapılmaktadır."

Yapılan açıklamanın devamında, söz konusu haberlerin gerçeği yansıtmadığı gibi dezenformasyon içermekte olduğu bildirilerek, "Sayıştay Başkanlığı Enerji Grup Başkanlığına atanan sayın İbrahim Özkarcı atanmasını müteakip kurumumuzu ziyaret etmiştir. Ziyaret esnasında Özkarcı, yeraltı ocağımızı da ziyaret etmiştir. Söz konusu ziyaret denetim amaçlı olmayıp, sadece kurumumuza yapılan bir nezaket ziyaretidir. Söz konusu haberler gerçeği yansıtmadığı gibi dezenformasyon içermektedir. TTK Amasra Müessesesinde üretim esnasında Kurum Degaj Yönergesi hükümleri titizlikle uygulanmaktadır" ifadeleri kullanıldı.