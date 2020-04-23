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Almanya'dan yurda dönenler, Ankara'da KYK yurduna yerleştirildi

ALMANYA'dan yurda dönen 279 Türk vatandaşı ile 50 Alman uyruklu kişi, koronavirüs tedbirleri kapsamında Ankara'da öğrenci yurduna yerleştirildi. Kafilede yer alan Alman kökenli yolcuların, çoğunluğunun Türklerle evli Alman vatandaşları olduğu belirtildi.

23 Nisan 2020 Perşembe 09:34
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Almanya'dan yurda dönenler, Ankara'da KYK yurduna yerleştirildi

Yurt dışında, 59 ülkeden yaklaşık 25 bin vatandaşın, Ramazan ayını ve bayramı evlerinde geçirebilmesi amacıyla başlatılan tahliye kapsamında, Almanya'dan yurda dönen 279 Türk vatandaşı ile 50 Alman uyruklu, toplam 329 kişi Ankara'ya geldi. Kafilede yer alan Alman kökenli yolcuların, çoğunluğunun Türklerle evli Alman vatandaşları olduğu ifade edildi. Esenboğa Havalimanında, sağlık kontrolünden geçirilen yolcular, ardından otobüslerle Gölbaşı'nda bulunan KYK yurduna götürüldü. Yurda getirilen yolcular, ateşleri ölçülüp kayıtları yapıldıktan sonra tek kişilik odalara yerleştirildi. Polis ekipleri, otobüslerin girişinde çevrede güvenlik tedbiri aldı. Yurtta 14 günlük karantina kapsamında vatandaşların ihtiyaçlarının Türk Kızılay ve AFAD tarafından karşılanacağı belirtildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
AlmanyaTürkiyeKoronavirüsKarantinaKYKYurt
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