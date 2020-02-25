Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
123432
ALTIN
301.198
DOLAR
5.9843
STERLİN
7.7547
EURO
6.5804
Uzmanından burun spreyi uyarısı: Kalıcı hasar verebilir
Uzmanından burun spreyi uyarısı: Kalıcı...
Türk futbol severlere Neymar ile Brezilya'da tanışma şansı
Türk futbol severlere Neymar ile...
Erdoğan: Yüzyüze bu görüşmeleri yapacağız
Erdoğan: Yüzyüze bu görüşmeleri yapacağız
Trabzonspor’da forma savaşı takıma olumlu yansıyor
Trabzonspor’da forma savaşı takıma olumlu...
Nursal Bilgin'in cenazesi yarın toprağa verilecek
Nursal Bilgin'in cenazesi yarın toprağa...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Almanya'daki ırkçı saldırıda ölen Fatih Saraçoğlu, Çorum'da toprağa verildi

Almanya'nın Hanau kentindeki ırkçı terör saldırısında hayatını kaybeden Fatih Saraçoğlu (34), memleketi Çorum'un İskilip ilçesinde gözyaşlarıyla toprağa verildi.

25 Şubat 2020 Salı 14:53
0 Okunma
Almanya'daki ırkçı saldırıda ölen Fatih Saraçoğlu, Çorum'da toprağa verildi

ÇORUM - Hanau'daki Markt Meydanı'nda düzenlenen törenin ardından uçakla Türkiye'ye gönderilen Fatih Saraçoğlu'nun cenazesi, Esenboğa Havalimanı'nda Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, AK Parti Çorum milletvekilleri Erol Kavuncu ve Ahmet Sami Ceylan, Diyanet İşleri Başkanlığı Dış İlişkiler Genel Müdürü Erdal Atalay ve Ankara Müftüsü Yusuf Doğan tarafından karşılandı. Saraçoğlu'nun Türk bayrağına sarılı tabutu, Türkiye Diyanet Vakfı'na ait cenaze nakil aracı ile memleketi Çorum'un İskilip ilçesine getirildi. Saraçoğlu için İskilip'teki Ulu Camii'nde öğle vakti cenaze namazı kılındı. Cenazeye Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, kamu kurum ve kuruşlarının temsilcileri ile çok sayıda kişi katıldı. Fatih Saraçoğlu'nun tabutunu, babası Ahmet Saraçoğlu ve ağabeyi Hayrettin Saraçoğlu bir an olsun bırakmadı.

Cenazede konuşan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, terör saldırılarına karşı tüm ülkelerin önlem alması gerektiğini vurgulayarak, "9 insan; bir katilin, bir İslam düşmanının, teröristin ya da onun arkasındaki birtakım mihrakların planları neticesinde hayatlarını kaybetti. Allah hepsine rahmet eylesin. Bütün ülkelerin, bu tür planlara engel olması gerekiyor. Fatih kardeşimizin cenaze merasiminden sesleniyorum. Bu tür olaylar devam ederse bundan sadece ölen insanlar ve onların yakınları zarar görmez; herkes zarar görür. Dini, inancı, ırkı, görüşü ne olursa olsun herkes zarar görür. Bunun bilinci içinde olmak gerekiyor. Bu olayın yaşandığı ülke olan Almanya başta olmak üzere İslam, cami düşmanlığı ve camilere saldırı noktasında mutlaka tedbirler alınmalıdır. Geçen yıl Yeni Zelanda'da bir olay yaşanmıştı, bunun ardından kiliselere yönelik saldırılar oldu. Bu sene de Almanya'da acı bir olay yaşandı. Tüm bu olayların arkasında aynı eller var. Bizim inancımıza göre cami, kilise, havra ve bu mabetlerin içinde olan insanlar masumdur, buralar korunmuştur. Biz bunu anlatmaya devam edeceğiz" dedi. 

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'ın kıldırdığı cenaze namazı sonrası Fatih Saraçoğlu, ilçe mezarlığında, annesi Narin Saraçoğlu'nun kabrinin yanında toprağa verildi.  

DHA

Anahtar Kelimeler:
Almanyaırkçı SaldırıFatih Saraçoğluçorum
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Cezaevi firarisi otogarda yakalandı
Cezaevi firarisi otogarda yakalandı
Sümela Manastırı'na teleferik projesinde sona gelindi
Sümela Manastırı'na teleferik projesinde sona gelindi
Denizli kestane şekerinde marka olacak
Denizli kestane şekerinde marka olacak
Depremin ardından Elazığ'da ders zili çaldı
Depremin ardından Elazığ'da ders zili çaldı
Likya Yörüklerinden 'Patara Yılı' kutlaması
Likya Yörüklerinden 'Patara Yılı' kutlaması
Manisa'da 4.8 büyüklüğünde deprem
Manisa'da 4.8 büyüklüğünde deprem
'Fındık', tedavi için Ankara'ya gönderildi
'Fındık', tedavi için Ankara'ya gönderildi
Tarımda öncelikli hedef 'biyoteknik mücadele'
Tarımda öncelikli hedef 'biyoteknik mücadele'
İstinat duvarı yurdun üzerine devrildi
İstinat duvarı yurdun üzerine devrildi

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    İstanbul Fatura Basımı

    avukat kartvizit

    evden eve nakliyat

    ofis taşımacılığı