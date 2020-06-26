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Alıcı ve satıcı tartışınca 23 ton karpuz elinde kaldı

SAKARYA'nın Kaynarca ilçesinde, nakliyecilik yapan İshak Altunışık'ın (47), Adana'dan İstanbul'a getirdiği 23 ton karpuzu alıcı kabul etmedi. Satıcı da nakliye ücretini ödemeyip, karpuzları bırakınca Altunışık, elinde kalan karpuzları satarak nakliye ücretini çıkarmaya çalışıyor.

26 Haziran 2020 Cuma 09:36
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Alıcı ve satıcı tartışınca 23 ton karpuz elinde kaldı

Adana'dan İstanbul'a 23 ton karpuz getiren TIR şoförü İshak Altunışık, alıcı ve satıcı arasında çıkan tartışma nedeniyle yükünü boşaltmadı. Altunışık, satıcıyı arayarak durumla ilgili bilgi almak istedi. Satıcı, karpuzların nakliye ücretini isteyen İshak Altunışık'a para vermeyi reddetti, karpuzları kendisine verdiğini söyledi. 23 ton karpuzla memleketi olan Sakarya'nın Kaynarca ilçesine gelen İshak Altunışık, nakliye parasını çıkartabilmek için burada kurduğu çadırda karpuzları satmaya başladı.

Karpuzların bir kısmını satan, bir kısmını ise yakınlarına dağıtan İshak Altunışık, "Karpuzu götürdüğüm yerde 2 gün kaldım. Alıcı ve satıcı tartıştı. Baya bir münakaşa ettiklerinden dolayı satıcı ile görüştüm. 'Bu karpuzu boşaltıp nakliye bedelimi vermen gerekir' dedim. 'O zaman bu karpuzu al senin olsun' dedi. Ben de getirdim eşime dostuma dağıtıyorum. Hayatımda ilk defa böyle bir şey başıma geldi. 1 haftadan beri ailem ile birlikte karpuzları satıyorum" dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
AlıcıSatıcıKarpuz
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