Alevlerin arasında kalan yaşlı kadın, öldü

Yangın, akşam saatlerinde Osmangazi ilçesine bağlı Aktarhüssam Mahallesi'ndeki bir apartmanın giriş katında çıktı. Aysel Gül'e ait evden duman yükseldiğini gören mahalleli durumu itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri alevlere müdahalede bulundu. Bu sırada bölgede toplanan kalabalığı ise polis ekipleri, anons yaparak dağıttı ve apartmanın bulunduğu bölgeyi güvenlik şeridi ile kapattı. Olayı duyup gelen Aysel Gül'ün yakınları da söndürme çalışmalarını endişe içinde izledi. İtfaiye ekipleri, yaklaşık 1 saatlik çalışmayla yangını kontrol altına alarak söndürdü. Alevlerin söndürülmesiyle içeri ekipler, Aysel Gül'ün cansız bedeniyle karşılaştı. Gül'ün yatalak hasta olduğu, gün içinde bakıcısıyla, akşam saatlerinde ise yalnız kaldığı öğrenildi. Talihsiz kadının cesedi otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı.

'KAPIYI KIRARAK İÇERİ GİRDİĞİMİZDE ALEVLER EVİ SARMIŞTI'

Yangını itfaiyeye haber verdikten sonra evin kapısını kırarak yaşlı kadını kurtarmaya çalışanlardan Mustafa K., "Dışarıda oturuyorduk, bir patlama sesi geldi ardından da binadan dumanlar yükselmeye başladı. Oraya gittiğimde bina sakinleri kapıyı kırarak yangına müdahale etmeye çalışıyordu. Kapıyı kırarak içeri girdiğimizde alevler evi sarmıştı. İçeride yoğun duman vardı, girilecek gibi değildi" dedi.

'CAMA VURARAK YARDIM İSTEDİ'

Yaşlı kadının birkaç kere cama vurarak yardım istediğini belirten Mustafa K., "Bir komşusu uyarılarımıza rağmen içeri girdi, yangın belki de onun sayesinde bu kadar büyümedi. Yangın söndürme tüpleriyle olaya müdahale etmeye çalıştık. Sonra da itfaiye ekipleri geldi. İçerde yatalak bir teyze varmış birkaç kere de cama vurmuştu kurtarmamız için. Ama yoğun duman nedeniyle giremedik. İtfaiye ekipleri yangına hemen müdahale etti ama teyzeyi bulduklarında hayatını kaybetmiş" şeklinde konuştu.