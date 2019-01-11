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Alev alan çamaşır kurutma makinesi 3 katlı ahşap evi yaktı

Bolu'da, 3 katlı ahşap ev, çamaşır kurutma makinesinden çıktığı yangında kullanılamaz hale geldi.

Alev alan çamaşır kurutma makinesi 3 katlı ahşap evi yaktı

Bolu'da, 3 katlı ahşap ev, çamaşır kurutma makinesinden çıktığı yangında kullanılamaz hale geldi.

11 Ocak 2019 Cuma 09:21
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Alev alan çamaşır kurutma makinesi 3 katlı ahşap evi yaktı

Yangın, saat 01.30 sıralarında İhsaniye Mahallesi Çukurçeşme Sokak'ta meydana geldi. Ferda Kıbrıslıoğlu 3 katlı ahşap evin 3'üncü katındaki çamaşır kurutma makinesi çalıştırdı. İddiaya göre bir süre sonra çamaşır kurutma makinesi alev aldı. Alevleri fark eden Can Kıbrıslıoğlu, durumu evde bulanan aile bireylerine haber verdi. Alevlerin bir anda sardığı evde bulunan Sevim, Ferda, Nurten ve Can Kıbrıslıoğlu dışarı çıkarak durumu itfaiyeye haber verdi. Olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve 112 Acil ekibi sevk edildi. Rüzgarın da etkisiyle hızla büyüyen yangına güçlükle müdahale eden itfaiye ekipleri, yaklaşık 2 saatlik çalışmanın ardından alevleri kontrol altına alarak söndürdü. Yangında ev kullanılamaz hale geldi.

Yangın sırasında evin yakınından geçen bir kadın, köpeğini kucağına alarak olay yerinden uzaklaştırdı. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
BoluEvYangın
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