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Akülü araçlarıyla atık maskeleri topluyorlar

VAN'ın Erciş ilçesinde, Duchenne Musküler Distrofi (DMD) hastalığı nedeniyle yürüyemeyen kardeşler Ezel (13), Enes (12) ve Ezgi Çelikdede (10), akülü araçlarıyla yaşadıkları mahallenin sokaklarında dolaşıp, çevreye bilinçsizce atılan maskeleri topluyor. Ailelerinin verdiği çubuklar yardımıyla yerdeki maskeleri toplayan ve çöp torbalarına atan kardeşler, çevre duyarlılığı ve insan sağlığı için bu çalışmayı yaptıklarını söyledi.

29 Eylül 2020 Salı 08:56
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Akülü araçlarıyla atık maskeleri topluyorlar

Dünyanın birçok ülkesinde etkili olan koronavirüsten korunmanın en önemli ve etkili yöntemlerinden biri olan maske, hayatın neredeyse her alanında kullanılmaya başlandı. Bilinçsizce çevreye atılan maskeler ise hem çevre kirliliğine hem de salgının yayılması endişesine neden oluyor. Bu durumu fark eden DMD hastası kardeşler (kas yıkımı ve zayıflığına neden olan genetik bir hastalık) Ezel, Enes ve Ezgi Çelikdede de örnek bir davranışla, çevreye gelişi güzel atılan maskeleri toplamaya karar verdi. Anneleri Elif ve babaları Cengiz Çelikdede'nin de yardımıyla akülü araçlarıyla yaşadıkları Yeşilova Mahallesi'ndeki evlerinden çıkan çocuklar, yere atılan maskeleri topluyor.

‘MASKELERİ GÖRÜNCE ÇOK ETKİLENDİLER’

Ailelerinin verdikleri ucu vidalı çubuklarıyla mahalleye çıkan ve akülü araçlarıyla sokak sokak dolaşarak maske toplayan Ezel, Enes ve Ezgi Çelikdede, yaptıkları çalışmadan büyük mutluluk duyduklarını belirtti. Anne Elif Çelikdede ise "Televizyonlarda sokaklara atılan maskeleri görünce çok etkilendiler. Bunun üzerine sokaklara atılan maskeleri toplamaya karar verdiler. Bu durum bize de büyük mutluluk verdi ve onlara elimizden geldiğince yardım etmeye çalışıyoruz" dedi.

MAHALLE SAKİNLERİ DE TAKDİR EDİYOR

Sokaklara atılan maskeleri çubuklarla toplayan ve bu sırada şarkısı söyleyen kardeşler, topladıkları maskeleri babalarının da yardımıyla çöp torbalarına atıyor. Engelli araçlarıyla sokaklarda gezen ve bu sırada maske toplayan kardeşlerin yaptığı çalışma, mahalle sakinlerinden de takdir görüyor. Mahalleli, kardeşlerin duyarlığının kendilerini duygulandırdığını, ayrıca ders verir şekilde örnek olduklarını söyledi. 3 kardeş ise çevre duyarlılığı ve insan sağlığı için bu çalışmayı yaptıklarını ve zor günler geride kalıncaya kadar imkanları ölçüsünde bu çalışmayı yapmayı sürdüreceklerini belirtti.

DHA

Anahtar Kelimeler:
EngelliSokakMaskeVanErcişAtık
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