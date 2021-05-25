Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 24
açık
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1422
ALTIN
510.689
DOLAR
8.4312
STERLİN
11.9039
EURO
10.3322
8 öğretim üyesi alınacak
8 öğretim üyesi alınacak
1 Öğretim Görevlisi alınacak
1 Öğretim Görevlisi alınacak
Sözleşmeli Bilişim Personeli alınacak
Sözleşmeli Bilişim Personeli alınacak
35 Akademik personel alınacak
35 Akademik personel alınacak
Mesire yeri kiraya verilecek
Mesire yeri kiraya verilecek
İş fırsatları için hemen tıkla!

Aktaş'a Uluslararası Görev

Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'a Uluslararası Görev..

25 Mayıs 2021 Salı 15:45
7 Okunma
Aktaş'a Uluslararası Görev

BURSA

MUSTAFA YILDIZ

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı ve Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği Başkanı Alinur Aktaş, Dünya Sağlık Örgütü Avrupa Sağlıklı Şehirler Ağı Politik Kurulu'na seçildi.

Dünya Sağlık Örgütü'nün belediyelerle birlikte yürüttüğü, şehirlerde yaşayan ve çalışan insanların fiziki, psikolojik ve çevresel refahlarını geliştirmeyi amaçlayan uzun dönemli bir kalkınma girişimi olan DSÖ Avrupa Sağlıklı Şehirler Ağının Politik Kurulu oluşturuldu.

Sağlıklı Şehirlerin DSÖ Avrupa Bölgesi'ndeki çalışmalarında politik önemi olan ve yeni ortaya çıkan konularda DSÖ Avrupa'ya danışmanlık ve liderlik sunacak olan kurul, belediye başkanlarından ve meclis üyelerinden oluşuyor. Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin kurucuları arasında olduğu ve Başkanlığını Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'ın yürüttüğü Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği, üye olduğu tarihten bu yana içerisinde Avrupa'dan 100 civarında belediyenin yer aldığı ağ içerisinde önemli bir rol üstleniyor. Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği Başkanı ve Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, DSÖ Avrupa Bölgesinden 16 şehrin belediye başkanı, meclis üyesi ve ulusal ağ başkanlarından oluşan Politik Kurula seçildi. DSÖ Avrupa Sağlıklı Şehirler Ağının 7. Fazı sürecinde görev alacak Politik Kurulda Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı ve Sağlıklı Kentler Birliği Başkanı Alinur Aktaş'ın yanı sıra Newcastle (İngiltere), Asker (Norveç), Burgos (İspanya), Utrecht (Hollanda), Reykjavik (İzlanda), Cork (İrlanda), Brno (Çekya), Dresden (Almanya), Vologda (Rusya Federasyonu), Attica (Yunanistan), Rennes (Fransa), Klaipeda (Litvanya), Malmö (İsveç), Helsinki (Finlandiya), Lodz (Polonya) şehir ve bölgelerinden Belediye Başkanları, Başkan Yardımcıları, Valiler ve Meclis üyeleri yer aldı.Üyelik başvurusu kabul edildi, Ayrıca 2019 yılında başlayan DSÖ Avrupa Sağlıklı Şehirler Ağı'nın 7. Fazına üyelik başvurularının sonuçları açıklanmaya başladı. Ağa Avrupa'dan 28 belediyenin başvuru süreci tamamlanırken, Türkiye'den ağa üye olarak kabul edilen dört belediye arasında Bursa Büyükşehir Belediyesi de yer aldı.

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
ALİNUR AKTAŞUluslararası GörevBüyükşehir Belediye BaşkanıMustafa Yıldızönce Vatan
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
ERZURUM, TRABZON VE MUŞ İLLERİNE HAFTADA ÜÇ KEZ SEFER GERÇEKLEŞTİRİLECEK
ERZURUM, TRABZON VE MUŞ İLLERİNE HAFTADA ÜÇ KEZ SEFER GERÇEKLEŞTİRİLECEK
Emin Adanur’a Celal Sönmez Desteği!..
Emin Adanur’a Celal Sönmez Desteği!..
'Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı' Toplantısı Yapıldı
'Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı' Toplantısı Yapıldı
Bursa'da Uçak Seferleri Yeniden Başlıyor!
Bursa'da Uçak Seferleri Yeniden Başlıyor!
Malatya'da 9 araçlı zincirleme kaza: 21 yaralı
Malatya'da 9 araçlı zincirleme kaza: 21 yaralı
İçişleri Bakanlığı: 2 terörist etkisiz hale getirildi
İçişleri Bakanlığı: 2 terörist etkisiz hale getirildi
BUTTİM’E SAĞLIK İSTASYONU
BUTTİM’E SAĞLIK İSTASYONU
 TÜRK KIZILAY, BURSA’DA HER İLÇEYE ULAŞIYOR
 TÜRK KIZILAY, BURSA’DA HER İLÇEYE ULAŞIYOR
MEDICABIL HASTANESİ, HEMŞİRELERİNİ UNUTMADI…
MEDICABIL HASTANESİ, HEMŞİRELERİNİ UNUTMADI…

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma