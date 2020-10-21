Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 20
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1220
ALTIN
483.702
DOLAR
7.8260
STERLİN
10.2523
EURO
9.2775
Kameraları Çok Sevdi
Kameraları Çok Sevdi
Tiyatroculardan Hatay’a Destek
Tiyatroculardan Hatay’a Destek
Uyanış; Final sahnesiyle nefesleri kesti
Uyanış; Final sahnesiyle nefesleri kesti
 Aydilge: ''En Büyük Ödül Aşk''
 Aydilge: ''En Büyük Ödül Aşk''
ASLI GÜNGÖR’DEN “MELEKLERİN YOLU”
ASLI GÜNGÖR’DEN “MELEKLERİN YOLU”
İş fırsatları için hemen tıkla!

Aksaray, çerezlik kabak çekirdeği üretiminde Türkiye’de 3’üncü sırada 

TÜRKİYE'de çerezlik kabak çekirdeği üretiminde 3'üncü sırada yer alan Aksaray'da hasat başladı. Tarım ve Orman İl Müdürü Bülent Saklav, ''Amacımız çerezlik kabak çekirdeği verimini artırarak, Türkiye'de ilk sıraya gelmek" dedi.

21 Ekim 2020 Çarşamba 09:01
12 Okunma
Aksaray, çerezlik kabak çekirdeği üretiminde Türkiye’de 3’üncü sırada 

Kapadokya'nın başlangıç noktası olan Ihlara Vadisiyle bilinen Aksaray'da, Gülağaç ve Güzelyurt ilçelerinde üretilen çerezlik kabak çekirdeğinin hasadı başladı. 15 bin dekarlık alanda üretilen yaklaşık 5 bin ton kabak çekirdeği tarladan toplanıp, makinelerde işlendikten sonra yurt içinde pazarlanıyor. 

Selimiye beldesinde çiftçilik yapan ürünün hasadını yapan Şevket Topaloğlu, geçen yıl kilosunu 14- 15 liraya satarken, bu yıl 25- 26 liraya sattıklarını belirtti. Topaloğlu, şunları söyledi:

''Mayıs ayında çekirdeklerimizi ektik. Bu yıl yaklaşık 8-10 kez sulama yaptık. Her suyla gübrelerini attık. Şimdi de toplama makineleriyle 5 günde bir hasat yapıyoruz. Çünkü çadırlarda 5-6 günde ancak kuruyor. Kuruduktan sonra tekrar tarladan hasat yapıyoruz. Fiyat olarak ise bu yıl kilosunu 25 ila 26 TL civarındadır. Fiyattan bu yıl çok memnunuz. Ürettiğimiz çekirdeğe de çok güzel talep var. 100 dekar tarladan bu yıl 10 ton çekirdek rekoltesi bekliyoruz.''

'ÜRETİMDE TÜRKİYE BİRİNCİSİ OLMAK İSTİYORUZ'

Aksaray Tarım ve Orman İl Müdürü Bülent Saklav da üretimde Türkiye birincisi olmak istediklerini ifade ederek, ''Aksaray tarımsal üretimde Türkiye’de ilk beş içerisinde. Çerezlik kabak çekirdeği üretiminde ise Türkiye 3’üncüsüyüz. 15 bin dekar alanda yaklaşık 5 bin ton kabak çekirdeği üretimimiz var. Ortalama 100 ile 120 kilo arasında dekar başına ürün alıyoruz. Amacımız bu çerezlik kabak çekirdeği verimini artırarak, Türkiye’de ilk sıraya gelmek. Çiftçilerimize teknik destek vererek, üretimlerine katkıda bulunuyoruz. Aksaray’ımız üreten bir ilimiz. Ürettiği ürünlerle hem kendine yeten ve ülkemizi besleyen, aynı zamanda tarım ve hayvancılıkta marka bir şehrimiz. Ürettiğimiz kabak çekirdeklerinde bu yıl rekoltemiz iyi durumda. Çekirdeğimizin potasyum ve mineraller değerleri çok yüksek. Bunun yanında protein ile yağ oranı da yüksek olması birçok hastalıklara iyi geldiği biliniyor. Ürettiğimizin kabak çekirdeğinin pazar sorunu yok. Çiftçilerimizin ürünleri hiçbir şekilde ellerinde kalmıyor, hem kendi ekonomilerine hem de milli ekonomimize katkı sağlıyorlar. Şehrimizde üretimi artırarak, Türkiye’de 3’üncü sırada olan kabak çekirdeği üretimimizi 1'inci sıraya getirmeyi hedefliyoruz.” diye konuştu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Aksarayçerezçekirdek
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Muğla'da 4.1 büyüklüğünde deprem
Muğla'da 4.1 büyüklüğünde deprem
'Namlı dolandırıcı' 2 kez vuruldu, firar etti, yakalandı
'Namlı dolandırıcı' 2 kez vuruldu, firar etti, yakalandı
Sahte içki üretilen eve operasyon
Sahte içki üretilen eve operasyon
Yaylada kaybolan 2 kişi, 16 saat sonra bulundu
Yaylada kaybolan 2 kişi, 16 saat sonra bulundu
Kiracı olduğu fabrikayı tahliye ederken, binayı söküp götürdü
Kiracı olduğu fabrikayı tahliye ederken, binayı söküp götürdü
7 kilo uyuşturucu ele geçirildi
7 kilo uyuşturucu ele geçirildi
Karayolunda antrenman yapan milli atlete otomobil çarptı
Karayolunda antrenman yapan milli atlete otomobil çarptı
Van Gölü'nde akustik yöntemle inci kefalinin miktarı araştırılıyor
Van Gölü'nde akustik yöntemle inci kefalinin miktarı araştırılıyor
'Isparta'daki 20 bin tonluk 'toryum' rezervi, Türkiye'nin 100 yıllık enerji ihtiyacını karşılar'
'Isparta'daki 20 bin tonluk 'toryum' rezervi, Türkiye'nin 100 yıllık enerji ihtiyacını karşılar'

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma