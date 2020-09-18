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Aksaray'da yolcu otobüsü devrildi: 30 yaralı

AKSARAY'da kontrolden çıkan yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 27'si yolcu 30 kişi yaralandı.

18 Eylül 2020 Cuma 10:33
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Aksaray'da yolcu otobüsü devrildi: 30 yaralı

Kaza, saat 08.30 sıralarında Aksaray- Adana karayolunun Taşpınar mevkisinde  meydana geldi. Bursa'dan Adana'ya giden Mustafa Baki (38) yönetimindeki 02 BK 053 As Adana şirketine ait yolcu otobüsü, sürücüsünün kontrolündün çıkıp şarampole devrildi. Kazada ilk belirlemelere göre 2'si şoför, 1'si muavin, 27'si yolcu olmak üzere 30 kişi yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine çağrılan ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.  Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu da olay yerinde incelemede bulundu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
AksarayOtobüsTrafik KazasıKaza
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