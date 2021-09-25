AKM Millet Bahçesi, 28 Ekim'de açılacak

AKM Millet Bahçesi projesinde sona gelindi. Başkentin kuzeyinde Atatürk Orman Çiftliği'yle başlayan Atatürk Kültür Merkezi, yeni Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası binası, Gençlik Parkı ve 19 Mayıs Stadyumu'nun olduğu alanı da içine alarak Ankara Hergelen Meydanı'na kadar planlanan çalışma Ankara'nın tarihi, kültürel ve yeşil aksını oluşturacak. Melike Hatun Camisi'ni de içine alan projenin devamında Hergelen Meydanı'nda yer alan tarihi binalar da restore edilerek, bu koridor tamamlanmış olacak.

'ZENGİN VE İŞLEVSEL ALANLARLA HİZMET VERECEK'

DHA'ya açıklama yapan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, başkente yakışır millet bahçesi olacağını söyledi. Kurum, "Millet bahçemizde, içinde binlerce kitabı olan bir millet kıraathanesi olacak. Millet kıraathanemiz ile çocuklarımızın, yeşilin içinde, ağaçların, çiçeklerin kokusu, kuş sesleri eşliğinde ders çalışabilecekleri, kitap okuyabilecekleri bir alan daha kazandırmış olacağız. Çocuklarımızın eğlenerek vakit geçirecekleri çocuk kulübümüz, tohum merkezimiz, binicilik ve etkinlik çayırları, spor sahaları, çocuk oyun alanları, açık hava sineması, su gösteri havuzu ve bisiklet park alanları bulunacak. 5 bin kişilik konferans salonu, sergilerin yapılacağı fuaye alanlarının olduğu çok amaçlı bir kültür merkezi yapıyoruz. Cami, sanat atölyeleri, çayhane, kır lokantası, sağlık merkezi gibi zengin ve işlevsel alanlarla Ankaralı hemşehrilerimize hizmet verecek" diye konuştu.

'MİLLET BAHÇESİNDE BAYRAMLARIMIZI KUTLAYACAĞIZ'

Bakan Kurum, millet bahçesinin içinde rengarenk çiçeklerin olduğu çiçek bahçesi, çeşit çeşit meyvelerin ve sebzelerin yetiştirileceği bostan da olacağını kaydederek, "Millet bahçemizin bin 136 araçlık kapalı otoparkı olacak. Bir tramvay hattı, 6 tramvay durağı olacak. Vatandaşlarımız buraya gelip araçlarını park ettikten sonra bahçemizin içinde istedikleri noktaya tramvayla da çok rahat bir şekilde gidebilecekler. Çalışmamızda artık sona geldik. Projeyi tamamladığımızda dünyada bir benzeri daha olmayan çok kıymetli bir millet bahçesini ülkemize, Ankara’mıza kazandıracağız. Çok örnek, model bir proje olacak. Atatürk Kültür Merkezi'nde illerimizin tanıtım günleri yapılıyordu. Şimdi bu günlerin daha sağlıklı ve iyi koşullarda organize edileceği, yöresel ürünlerin, organik ürünlerin pazarlanabileceği pazar yerleri yaptık. Şu an koronavirüs nedeniyle özel günlerimizi, bayramlarımızı kutlayamıyoruz. Millet bahçesinde açık alanda bulunan tören alanında bayramlarımızı yine hep birlikte kutlayacağız" dedi.

'CUMHURBAŞKANI'MIZIN TEŞRİFLERİYLE AÇACAĞIZ'

Bakan Kurum, zengin ve işlevsel alanlarla Ankaralılara hizmet vereceklerini belirterek, "TOKİ Başkanlığı'mızla Atatürk Kültür Merkezi'nin bulunduğu alanda yaptığımız millet bahçemizin açılışını Cumhurbaşkanı'mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle ekim ayında, Cumhuriyet'imizin 98'inci yıl dönümünde büyük bir coşkuyla gerçekleştireceğiz" diye konuştu.