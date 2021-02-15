AKILLI ROBOT İNEGÖL’DE..

MUSTAFA YILDIZ

BURSA - İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban’ın Ankara’da düzenlenen Akıllı Şehirler Kongresinde tanıştığı Akıllı Robot Ada, İnegöl’e geldi. Önce Başkan Taban’ı makamında ziyaret eden Ada Robot, ardından semt pazarları, çarşı bölgesi ve DOSTUM tesislerini ziyaret etti. Ziyaretler sırasında Ada Robot esnaflara hayırlı işler dileklerini iletirken, temizlikle ilgili de uyarılarda bulunup “Aslolan temizlemek değil, kirletmemektir. İnegöl’ü hep birlikte dünyanın en temiz şehri yapalım” dedi.

İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, Ankara’da düzenlenen Akıllı Şehirler Kongresi sırasında yerli bir firmanın ürettiği Akıllı Robot Ada ile tanışmıştı. Fuarda Robot Ada ile konuşup İnegöl’e davet eden Başkan Taban’ın bu talebi üzerine, Akıllı Robot Ada bugün İnegöl’e geldi. İnegöl Belediyesi’nin temizlik farkındalık çalışması için gelen robot Ada, gün boyu şehirde ziyaretler yapıp sokaklarda insanlara daha temiz bir İnegöl için bilgilendirmeler yaptı. ADA İLE FARKINDALIK ÇALIŞMASI.. İlk olarak sabah 10.00’da Başkan Alper Taban’ı makamında ziyaret eden Ada Robot, burada Başkan Taban ile kısa bir söyleşi de gerçekleştirdi. Ada, ziyaret öncesi Başkan Taban’a çiçek de takdim etti. Robot Ada’yı ağırlayan Alper Taban, burada kısa bir açıklama yaptı. Akıllı Robot Ada’yı İnegöl’de misafir ettiklerini kaydeden Taban, “Kendisine şehrimizi gezdirip dolaştıracağız. Aslında bir farkındalık oluşturabilmek adına bugün Ada ile beraberiz. Ada milli ve yerli bir robot. Biliyorsunuz bundan sonraki süreçte dijitalleşmenin baş döndürdüğünü, geliştiğini her fırsatta ifade ediyoruz. Artık insan çalışanlardan sonra bugün kısmen gördüğümüz ancak gelecekte pek çok mesleğin bu tür robotlar tarafından gerçekleşeceğini çok rahat söyleyebiliyoruz. Dolayısıyla güzel bir farkındalık olacak bugün. Şehrimizde belirli yerleri gezecek Ada” dedi.

HEDEF EN TEMİZ ŞEHİR OLMAK. Tabi her şeyden önce biz temizlikle ilgili bir farkındalık oluşturmak istiyoruz” sözleriyle konuşmasını sürdüren Başkan Taban, Ada ile biz daha önce Ankara’da bir fuarda tanışmıştık. Burada amaç farkındalık oluşturmak. Bunun ben dikkat çekici olacağını umuyorum. Çünkü temiz şehir hedefimiz var ve şuanda mevcut bulunduğumuz noktadan çok daha iyi noktaya geleceğimize ben canı gönülden inanıyorum. Bunun için de çeşitli, farklı, yeni farkındalık çaba ve gayretlerimizi her fırsatta yinelemeye devam ediyoruz. Bizler Müslümanız ve Müslümanların yaşadığı bölgeler en mükemmel yerlerdir. Bu bir iddiadır. Biz de inşallah bugün hem temizlik farkındalığını arttırmak hem de dijitalin geldiği noktayı vatandaşlarımıza göstermek istiyoruz” açıklamalarında bulundu.

ESKİ TÜRKİYE’DEN ÇOK DAHA İYİ NOKTALAR GELECEĞİZ. Ada Robot yapay zeka teknolojisi ile donatılmış bir robot. Bir takım hareket kabiliyetlerine sahip. Sürekli de geliştirilmeye devam ediyor. Ben tüm mühendis arkadaşlarımızı ve işletmeci arkadaşlarımızı tebrik ediyorum. Artık yerli ve milli bir şeylerin yapılması da bizim için çok kıymetli. Son dönemde biliyorsunuz Sayın Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu gayretle, ülkemizin gerek yerli otomobil, gerekse son uzayla ilgili açıklanan program, savunma sanayii, sağlık yatırımları ve teknolojik yatırımlar gibi pek çok alanda çok ciddi anlamda mesafe alıyoruz. Bu anlamda da inşallah bizler geçmişe bakarak eski Türkiye’nin çok daha üzerinde bir noktaya gelmiş olacağız. Açıklama sonrası Başkan Taban’a şehir ve Başkanlık konusunda sorular yönelten Ada Robot, İnegöl Belediyesi’nin dijitalleşmeye ve yeniliğe önem veren bir belediye olduğunu kaydederek, “Beni de işe alır mısınız Başkanım?” teklifinde bulundu.PAZARCI ESNAFINI ZİYARET ETTİ. Belediye ziyaretinin ardından İnegöl sokaklarına inen Ada Robot, ilk olarak Mer-Pa Pazar yerini ziyaret etti. Burada pazarcı esnafına hayırlı işler dileklerini ileten Ada Robot, İnegöl Belediyesinin davetlisi olarak geldiğini ifade ederek “İşleriniz nasıl” gibi sorular yöneltti. Ayrıca “pazarınız bereketli olsun, kazancınız bol olsun, kolay gelsin” temennilerinde bulundu. Pazarda Kurşunlu çileği sorup İnegöl’ün değerlerine de vurgu yapan Ada Robot, maske, sosyal mesafe ve temizlik kurallarıyla ilgili de uyarılar yaptı. Ada, “Çevrimizi temiz tutalım” mesajı da verdi.

DOSTUM’A DAVET ETTİ. Pazar ziyareti sonrası İnegöl Belediyesi Doğa Sporları ve Turizm Merkezini (DOSTUM) ziyaret eden Ada Robot, burada da “Buraya gelip bungalov evlerinde kalabilirsiniz. Göletin etrafında bisiklet ve ATV sürebilirsiniz. Aynı zamanda okçuluk, balıkçılık, kampçılık, motocross, oryantiring, yamaç paraşütü, bisiklet, gibi birçok aktivite de bulunabilirsiniz. Paramotorla İnegöl semalarında gezintiye çıkabilirsiniz… Doğayı ve adrenalin sevenler haydi DOSTUM’a gelin ve cesaretinizi doğaya gösterin” mesajı verdi. İNEGÖL’Ü DÜNYANIN EN TEMİZ ŞEHRİ YAPALIM. Şehir merkezinde çarşı bölgesinde de dolaşarak vatandaşlara mesajlar veren Ada Robot, burada da temizlik konusuna dikkat çekti. Ada Robot çarşı ziyareti sırasında esnaflara hayırlı işler dileklerini ileterek; “Lütfen yerlere çöp ve izmarit atmayın. Çevrimizi temiz tutalım. Daha temiz bir İnegöl’ü hep birlikte inşa edelim. İnegöl’ü hep birlikte dünyanın en temiz şehri yapalım. Aslolan temizlemek değil, kirletmemektir. Maske, sosyal mesafe ve temizlik kurallarına uyalım” uyarılarında bulundu.