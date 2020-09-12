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'Akıllı beşik' için TÜBİTAK'tan 200 bin TL destek aldı

ERZURUM'da, Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Bilgisayar Öğretmenliği Bölümü mezunu Sonnur Tarhan, uyumayan ve sürekli ağlayan yeğeni için aynı okul mezunu arkadaşı Merve Taştan ile tasarladığı 'akıllı beşik' projesine TÜBİTAK'tan 200 bin TL destek aldı. Erzurum Teknik Üniversitesi Kristal Girişimcilik Merkezi'nde hazırladıkları projeyle TÜBİTAK desteği alan iki arkadaşa yönetim de jest yaparak çalışacakları bir ofis hediye etti. Yeni ofislerine taşınan Tarhan ve Taştan, bir yılda bebeklerin ateşini ölçen ve olumsuz bir durumda ebeveynleri uyaran akıllı beşiği üreterek piyasaya sunacaklar.

12 Eylül 2020 Cumartesi 10:23
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'Akıllı beşik' için TÜBİTAK'tan 200 bin TL destek aldı

Sonnur Tarhan, geçen yıl Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Bilgisayar Öğretmenliği Bölümü'nde son sınıf öğrencisiyken, yeğeni Muhammed Tuna'nın uyku düzensizliği ve sürekli ağlaması üzerine akıllı beşik yapmaya karar verdi. Tarhan, sınıf arkadaşı Merve Taştan'la birlikte ders kapsamında hazırladıkları akıllı beşik projesiyle başarılı olarak okuldan mezun oldu.

İki arkadaş, çevrelerindeki ailelerin bebeklerinde benzer sorunların yaşandığını görmeleri üzerine projelerini hayata geçirmeye karar verdi. Bu konuda araştırma yapan Tarhan ve Taştan, Erzurum Teknik Üniversitesi bünyesinde kurulan Kristal Girişim Merkezi'ne müracaat etti. Projelerini anlatan Tarhan ve Taştan, merkezin ilk girişimcileri oldu. İki arkadaş, Kristal Girişim Merkezi'nde zaman zaman şu an 3 yaşında olan Muhammed Tuna'nın da katılımıyla akıllı beşik projesinin prototipini yapmayı başardı. Görüntü işleme teknolojisi gibi birçok yeni teknolojiyi kullanan genç mucitler, bebek ağladığı zaman devreye giren, vücut sıcaklığını kontrol eden ve bebeğin ters dönmesi halinde ebeveynlere uyarı gönderen sistem geliştirdi.

Beşiklere monte edilen sistemi tamamlayan Tarhan ve Taştan, hayata geçirmek istedikleri projeleri için TÜBİTAK Genç Girişimci Programına müracaat etti. TÜBİTAK'ta yapılan değerlendirme sonucu genç girişimcilerin akıllı beşik projesine 200 bin liralık destek verilmesi kararlaştırıldı.

MERKEZ YÖNETİMİNDEN OFİS HEDİYESİ

ETÜ bünyesinde Mayıs 2019'da kurulan Kristal Girişim Merkezi projesinin mucitleri Tarhan ve Taştan'a ofis jesti yaptı. Kristal Girişim Merkezi Koordinatör Yardımcısı Gürkan Kalınay, iki arkadaşa bir yıl çalışacakları ofisin anahtarını teslim etti. Kalınay, "Girişimcilik merkezimizden ilk çıkan ve ticarileşen proje akıllı beşik oldu. TÜBİTAK Bireysel Genç Girişimci Programı'ndan 200 bin lira destek alan arkadaşlara ödül olarak kullanabilecekleri ofisi biz de ödül olarak veriyoruz. Bir yol boyunca burayı ticari faaliyetlerini, çalışmalarını yürütmek için kullanabilirler" dedi.

BİR YIL İÇİNDE TAMAMLAYACAKLAR

Prototipini tamamladıkları projeleri için yeni ofislerinde çalışmaya başlayan gençlere, Muhammed Tuna da eşlik ediyor. Yeğeninden yola çıkarak tasarladıkları proje hakkında bilgi veren Sonnur Tarhan, "Yeğenim 1,5 yaşındayken uyku düzeninde problem vardı ve sürekli ağlıyordu. Bu da bizim günlük hayatımızda zaman zaman problem olabiliyordu. Çevremizdeki ailelerde de benzer sorunları görünce arkadaşımla bilgisayar öğretmenliğinde okurken ders kapsamında projeyi tasarladık. 2018 yılında tasarladığımız projeyi hayata geçirmeye karar verdik. Birçok yeni teknolojiyi kullandığımız projemizde birden fazla içerik bulunuyor. Bebek ağladığı zaman sistem devreye giriyor ve otomatik olarak beşik sallanmaya başlıyor. Vücut sıcaklığını kontrol ediyor, sıcaklık çok yükseldiği zaman havale riski oluşuyor. Ya da vücut ısısı düşmesi sağlık problemi oluşturuyor. Bu durumlar kontrol altına alınması gereken durumlar. Bebekte meydana gelebilecek sıcaklık değişikliğinde ebeveyn telefonuna uyarı gönderen sistem hazırladık. Ayrıca, bebek ters döndüğünde ani bebek ölümü sendromuyla karşılaşılabilir. Bebek yatakta ters döndüğünde yiyecekler boğazından gelerek ölmesine sebep olabilir. Bizim yaptığımız sistemle bebek ters döndüğünde ebeveyn telefonuna uyarı gönderiliyor ve ölüm riski önlenmiş oluyor. Ayrıca, bebeğin uyku verilerini tutuyor" diye konuştu.  

Projeye başlarken bir firmayla anlaşıp beşik yapmayı planladıklarını ancak ailelerin daha önce beşik almış olabileceklerini düşünerek sistem tasarlama kararı aldıklarını anlatan Tarhan, yaptıkları sistemin her türlü beşiklere monte edilebileceğini ve ailelerin rahatlıkla kullanabileceklerini söyledi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Akıllı BeşikTÜBİTAKödülSonnur Tarhan
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