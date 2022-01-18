Akhisar'da yeşil reçeteye tabi 2 bin 853 hap ele geçirildi

Akhisar İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, F.Ö. ve D.Ö. isimli iki şüphelinin ilçeye uyuşturucu madde getireceği yönünde istihbarat aldı. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, Gölmarmara ve Saruhanlı ilçe kavşağında önlem aldı. Bir süre sonra şüpheliler otomobil ile ilçeye giriş yaptığı sırada polis ekiplerince durduruldu. Otomobilde yapılan aramada, yeşil reçeteye tabi olan ve içerisinde uyuşturucu madde barındıran 2 bin 800 hap ele geçirildi.

Soruşturma kapsamında şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada ise yine uyuşturucu hap ve ruhsatsız tüfek ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheliden 1'i tutuklandı, diğer kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.