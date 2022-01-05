Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 15
açık
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1,975.33
ALTIN
784.83
DOLAR
13.43
STERLİN
18.21
EURO
15.21
Dicle Üniversitesi Öğretim Görevlisi alacak
Dicle Üniversitesi Öğretim Görevlisi...
Hasan Kalyoncu Üniversitesi Öğretim Görevlisi alacak
Hasan Kalyoncu Üniversitesi Öğretim...
MSB Kara Kuvvetleri Komutanlığı 2022 Yılı Sözleşmeli Er alacak
MSB Kara Kuvvetleri Komutanlığı...
Boğaziçi Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
Boğaziçi Üniversitesi Öğretim Üyesi...
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi sözleşmeli personel alacak
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Akdeniz'de 5,3 büyüklüğünde deprem

AFET ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Akdeniz'de Antalya'nın Alanya ilçesi açıklarında 5.3 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.

05 Ocak 2022 Çarşamba 09:55
5 Okunma
Akdeniz'de 5,3 büyüklüğünde deprem

İçişleri Bakanlığı AFAD Deprem Dairesi Başkanlığı verilerine göre, saat 06.21'de Akdeniz’de merkez üssü Antalya'nın Alanya ilçesi açıklarında Richter ölçeğine göre 5,3 büyüklüğünde deprem kaydedildi. 39.52 kilometre derinlikte meydana gelen depremle ilgili AFAD'dan yapılan açıklamada "Akdeniz'de Antalya'nın Alanya ilçesi açıklarında saat 06.21'de 5,3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Gelişmeleri takip ediyoruz" denildi.

'OLUMSUZ BİR İHBAR BULUNMADIĞI BİLGİSİ ALINMIŞTIR'

AFAD'dan yapılan açıklamanın devamında olumsuz bir ihbarın ulaşmadığı belirtilerek, "Geçmiş olsun Antalya. Alanya açıklarında meydana gelen 5,3 büyüklüğündeki deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır" ifadeleri kaydedildi.

KAYMAKAM ÜRKMEZER: OLUMSUZ BİR DURUM YOK

Antalya'nın Alanya ilçesi açıklarında saat 06.21'de meydana gelen 5,3 büyüklüğündeki depremde ilk belirlemelere göre can ve mal kaybı yaşanmadı. Alanya Kaymakamı Fatih Ürkmezer, "Alanya'da deprem şiddetli hissedildi. Ben de depremle uyandım. Ekiplerimiz araştırma yapıyor, şu ana kadar ulaşan olumsuz bir durum yok" dedi.

BAŞKAN BÖCEK: GEÇMİŞ OLSUN

Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Alanya açıklarında meydana gelen 5.3 büyüklüğündeki depremi hisseden tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Şu ana kadar olumsuz bir ihbar almadık" ifadelerini kullandı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
AkdenizDepremAfad
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kuzey Ege Denizi için 'fırtına' uyarısı
Kuzey Ege Denizi için 'fırtına' uyarısı
Madende 10 metre yükseklikten düşen işçi öldü
Madende 10 metre yükseklikten düşen işçi öldü
Yunanistan'ın geri ittiği 50 kaçak göçmen kurtarıldı
Yunanistan'ın geri ittiği 50 kaçak göçmen kurtarıldı
Antalya'da öldürüp, Malatya'da teslim oldu
Antalya'da öldürüp, Malatya'da teslim oldu
Son itirazı da reddedildi
Son itirazı da reddedildi
MSB: 3 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
MSB: 3 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
Gökçeada ve Bozcaada'ya bazı feribot seferleri iptal 
Gökçeada ve Bozcaada'ya bazı feribot seferleri iptal 
Mardin'de elektrik hatlarında 'aşırı yüklenme' patlamaları 
Mardin'de elektrik hatlarında 'aşırı yüklenme' patlamaları 
Van'ın 2 ilçesinde eğitime ara verildi
Van'ın 2 ilçesinde eğitime ara verildi

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma