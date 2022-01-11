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Akdeniz'de 6.4 büyüklüğünde deprem

AFET ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Mersin'in Anamur ilçesine 132 kilometre uzaklıkta Akdeniz açıklarında 6.4 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. Kıbrıs'ın güneyinde meydana gelen deprem özellikle Akdeniz'e kıyısı olan Antalya, Adana, Mersin ve Hatay ile iç kesimde kalan Burdur, Isparta, Konya ve Karaman'ın bazı ilçelerinden de hissedildi.

11 Ocak 2022 Salı 10:39
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Akdeniz'de 6.4 büyüklüğünde deprem

İçişleri Bakanlığı AFAD Deprem Dairesi Başkanlığı verilerine göre, saat 04.07'de Akdeniz açıklarında Richter ölçeğine göre 6.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 5.6 kilometre derinlikte meydana gelen deprem, Türkiye'de Akdeniz kıyılarında bulunan bazı il ve ilçelerden de büyük ölçüde hissedildi.

'OLUMSUZ BİR İHBARIN BULUNMADIĞI BİLGİSİ ALINMIŞTIR'

AFAD'dan depremle ilgili yapılan ilk açıklamada, "Akdeniz'de Anamur ilçemiz açıklarında saat 04.07'de 6,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Mersin-Antalya İl AFAD ve Kıbrıs Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı ile yapılan görüşmelerde an itibarıyla olumsuz bir ihbarın bulunmadigi bilgisi alınmıştır. Gelişmeleri takip ediyoruz" denildi. 

TÜRKİYE'DEN 8 İL VE İLÇELERİNDEN DE HİSSEDİLDİ

Kıbrıs'ın güneyinde meydana gelen 6.4 büyüklüğündeki deprem özellikle Akdeniz'e kıyısı olan Antalya, Adana, Mersin ve Hatay ile iç kesimde kalan Burdur, Isparta, Konya ve Karaman'ın bazı ilçelerinden de hissedildi. Özellikle Antalya merkez ve doğu ilçeleri Manavgat, Alanya ve Gazipaşa'da depremi şiddetli hisseden vatandaşlar yataklarından fırlayarak sokaklara kaçıştı. Endişelendiklerini belirten vatandaşlar, sarsıntının uzun süre devam ettiğini öne sürdü. İlk belirlemelere göre bu bölgelerde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

KISA SÜRELİ PANİK YAŞANDI

Kıbrıs'ın güneyinde Akdeniz'de meydana gelen 6.4 büyüklüğündeki deprem özellikle Antalya, Adana, Mersin ve Hatay ile iç kesimde kalan Burdur, Isparta, Konya ve Karaman'ın bazı ilçelerinden de hissedildi. Özellikle Antalya merkez ve doğu ilçeleri Manavgat, Alanya ve Gazipaşa'da depremi şiddetli hissedenler kısa süreli panik yaşadı. 

Deprem sırasında bazı vatandaşlar, bu anı evinde sallanan eşyaların görüntüsünü çekerek sosyal medyada paylaştı.

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, yaptığı yazılı açıklamada, "Bu gece 04.07'de Akdeniz'de yaşanan depremi hisseden tüm şehirlerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. İlk belirlemelere göre Alanya'mızda herhangi bir can ve mal kaybı yaşanmamıştır. Rabbim tüm doğal afetlerden bizleri muhafaza eylesin" dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
AkdenizAfadDeprem
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