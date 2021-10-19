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Akdeniz'de 6 büyüklüğünde deprem

Akdeniz'de Richter ölçeğine göre 6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

19 Ekim 2021 Salı 10:58
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Akdeniz'de 6 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) yapılan açıklamada, Akdeniz'in 130.19 kilometre açıklarında, 36.10 kilometre derinlikte, saat 08.32'de 6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem Antalya kent merkezinin yanı sıra, çevre iller ve ilçelerde de hissedildi. Depremin merkez üssünün, Antalya'nın Kaş ilçesine 189.11 kilometre uzakta olduğu kaydedildi.

VALİ YAZICI: CAN VE MAL KAYBI YOK

Antalya Valisi Ersin Yazıcı, Akdeniz açıklarında meydana gelen 6 büyüklüğündeki deprem ile ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Yazıcı, "İlimiz Kaş ilçesi açıklarında, saat 08.32'de 6,0 büyüklüğünde meydana gelen depremde, şu ana kadar gelen bilgilere göre çok şükür can ve mal kaybı bulunmamaktadır. Tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" dedi.

Kaş Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş ise "Ben hissetmedim. Çevreden bize ulaşan herhangi bir hasar olduğuna dair bilgi yok. Deprem çok açıkta olduğu için Kaş ilçe merkezi ve mahallelerinde fazla hissedilmedi" açıklamasında bulundu. 

Kaş Kaymakamı Şaban Arda Yazıcı da "54 mahalle muhtarımızla iletişim sağlandı. Şu ana kadar Kaş ilçemizde tespit edilen hiçbir olumsuzluk yok. Can ve mal kaybı yok" dedi. 

AFAD'DAN AÇIKLAMA

Öte yandan saat 08.32'de, Antalya'nın Kaş ilçesi açıklarında meydana gelen 6 büyüklüğündeki depremle ilgili AFAD'dan yapılan açıklamada "Akdeniz'de Antalya'nın Kaş ilçesi açıklarında (155 km), saat 08.32'de 6,0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Geçmiş olsun Antalya. Kaş ilçesi açıklarında meydana gelen deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır" denildi.

Deprem, Antalya'nın yanı sıra Burdur, Mersin, İzmir, Denizli ve çevresinde de hafif hissedildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
AkdenizDepremAfad
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