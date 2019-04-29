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Akdeniz'de 4,8, 3,8 ve 3,2'lik deprem

Akdeniz'de, saat 07.43'te 4,8, saat 08.00'de 3,8, saat 11.21'de de 3.2 büyüklüğünde üç deprem meydana geldi.

Akdeniz'de 4,8, 3,8 ve 3,2'lik deprem

Akdeniz'de, saat 07.43'te 4,8, saat 08.00'de 3,8, saat 11.21'de de 3.2 büyüklüğünde üç deprem meydana geldi.

29 Nisan 2019 Pazartesi 12:39
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Akdeniz'de 4,8, 3,8 ve 3,2'lik deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 07.43'te, Akdeniz'de, Marmaris'in 144 kilometre açığında Richter Ölçeği'ne göre 4,8 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Sarsıntının, yerin 38 kilometre derinliğinde meydana geldiği bildirildi.

Saat 08.00'de ise yine Akdeniz'de, Marmaris'in 158 kilometre açığında, 3,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Bu sarsıntının da yerin 38 kilometre derinliğinde meydana geldiği bildirildi. İZMİR, (DHA)  

BİR DEPREM DAHA

Akdeniz'de, Richter ölçeğine göre, 3.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi'nin verilerine göre, Akdeniz'de Richter ölçeğine göre, 3.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Antalya'nın Gazipaşa ilçesinin 107,75 kilometre açığında, saat 11.21'de kaydedilen deprem, 11,6 kilometre derinlikte oldu. ANTALYA, (DHA)

DHA

Anahtar Kelimeler:
AkdenizDepremönce Vatanv
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