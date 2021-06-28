Akademisyenlerin hizmet verdiği ilk aile sağlığı merkezi hizmete girdi

MUSTAFA YILDIZ

BURSA - Sağlık Bakanlığı ve Bursa Uludağ Üniversitesi’nin imzaladıkları protokol ile Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı bünyesinde hizmet vermeye başlayan ilk Eğitim Aile Sağlığı Merkezi Nilüfer’de açıldı. Yaklaşık 1 yıldır faaliyetlerine devam eden merkeze pandeminin ardından resmi açılış töreni düzenlendi.

Sağlık Bakanlığı Bursa Uludağ Üniversitesi 36 No’lu Aile Sağlığı Merkezi’nin açılış törenine BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ekrem Kaya, İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Uzm. Dr. Mustafa Çetin, Nilüfer İlçe Sağlık Müdürü Dr. Ahmet Timur, Bursa Tabip Odası Başkanı Doç. Dr. Alparslan Türkkan, akademisyenler ve idari personel katıldı.

1 YILDA 30.000 BİN KİŞİYE SAĞLIK HİZMETİ

Programda konuşan Rektör Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, merkezin yaklaşık bir yıldır faaliyette olduğunu ancak pandemi nedeniyle resmi bir açılış töreni gerçekleştiremediklerini vurguladı. Merkezde yaklaşık 1 yıllık süre içerisinde toplamda 30.000 hastaya muayene, aşı, izlem gibi çeşitli koruyucu ve tedavi edici sağlık hizmeti sunduklarının altını çizen Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, Aile Hekimliği Anabilim Dalı’nda görev yapan araştırma görevlilerinin merkezde çok daha kaliteli bir eğitim hizmeti alabileceklerini vurguladı. Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz; “Araştırma görevlilerimiz, Üniversitemizde ve Hastanemizde en iyi şekilde yetiştiriliyor. Ancak burada halkla iç içe olmaları, sahayı tanımaları, sağlık hizmetinin bir parçası olmaları ve araştırma faaliyetlerine katılmaları daha donanımlı aile hekimliği uzmanlarının yetişmelerine vesile oluyor. Ayrıca tıp fakültesi öğrencilerimiz eğitim-öğretim süreci içerisinde bulunan aile hekimliği uygulama stajlarını da burada yapıyorlar. Bu hizmetin ortaya çıkmasında emeği bulunan herkese teşekkür ediyorum. Merkezimizin şehrimize, üniversitemize ve halkımıza hayırlı olmasını diliyorum” diye konuştu.

ÜNİVERSİTEYE DESTEK ARTARAK DEVAM EDECEK.

Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem ise Bursa Uludağ Üniversitesi’ne bağlı olarak kendi ilçelerinden böylesine özel bir merkezin hizmete açılmasından dolayı büyük bir memnuniyet duyduklarını söyledi. Üniversite ile işbirliklerinin uzun yıllardır devam ettiğine işaret eden Belediye Başkanı Turgay Erdem; “Bundan sonraki süreçte de desteklerimiz yine artarak devam edecek. Sağlık, hepimiz için çok önemli bir konu. Özellikle yaşadığımız süreçten sonra sağlığımızın ve sağlıkçılarımızın kıymetini daha iyi anladık. Burada verecekleri hizmetlerden dolayı tüm akademisyenlerimize şimdiden teşekkür ediyor, hayırlı olmasını diliyorum” açıklamasında bulundu. BUÜ Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Yeşim Uncu da aile hekimliğinin insanı ailesi, yaşadığı toplum ve çevresi ile bir bütün olarak ele alan tek tıp disiplini olduğunu söyledi. Bu nedenle halkın içerisinde sağlık hizmetleri verecek bir merkezde çalışacak olmalarını çok kıymetli bulduklarını kaydeden Prof. Dr. Yeşim Uncu, destek veren herkese teşekkürlerini iletti. Törenin ardından Aile Sağlığı Merkezi’ni gezen katılımcılar, verilen hizmetler hakkında yetkililerden bilgi aldı.