Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 29
az bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1384
ALTIN
499.012
DOLAR
8.7295
STERLİN
12.1258
EURO
10.4078
Marmaris Belediyesi Zabıta Memuru Alıyor
Marmaris Belediyesi Zabıta Memuru...
İzmir Bakırçay Üniversitesi 12 Öğretim Üyesi alıyor
İzmir Bakırçay Üniversitesi 12...
Kafkas Üniversitesi 35 Öğretim Üyesi alıyor
Kafkas Üniversitesi 35 Öğretim...
Mainz Başkonsolosluğu sekreter alacak
Mainz Başkonsolosluğu sekreter alacak
Marmaris’te 618 m2 tarla satılacak
Marmaris’te 618 m2 tarla...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Akademisyenlerin hizmet verdiği ilk aile sağlığı merkezi hizmete girdi

28 Haziran 2021 Pazartesi 14:46
4 Okunma
Akademisyenlerin hizmet verdiği ilk aile sağlığı merkezi hizmete girdi

MUSTAFA YILDIZ

BURSA - Sağlık Bakanlığı ve Bursa Uludağ Üniversitesi’nin imzaladıkları protokol ile Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı bünyesinde hizmet vermeye başlayan ilk Eğitim Aile Sağlığı Merkezi Nilüfer’de açıldı. Yaklaşık 1 yıldır faaliyetlerine devam eden merkeze pandeminin ardından resmi açılış töreni düzenlendi.

Sağlık Bakanlığı Bursa Uludağ Üniversitesi 36 No’lu Aile Sağlığı Merkezi’nin açılış törenine BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ekrem Kaya, İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Uzm. Dr. Mustafa Çetin, Nilüfer İlçe Sağlık Müdürü Dr. Ahmet Timur, Bursa Tabip Odası Başkanı Doç. Dr. Alparslan Türkkan, akademisyenler ve idari personel katıldı.

1 YILDA 30.000 BİN KİŞİYE SAĞLIK HİZMETİ

Programda konuşan Rektör Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, merkezin yaklaşık bir yıldır faaliyette olduğunu ancak pandemi nedeniyle resmi bir açılış töreni gerçekleştiremediklerini vurguladı. Merkezde yaklaşık 1 yıllık süre içerisinde toplamda 30.000 hastaya muayene, aşı, izlem gibi çeşitli koruyucu ve tedavi edici sağlık hizmeti sunduklarının altını çizen Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, Aile Hekimliği Anabilim Dalı’nda görev yapan araştırma görevlilerinin merkezde çok daha kaliteli bir eğitim hizmeti alabileceklerini vurguladı. Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz; “Araştırma görevlilerimiz, Üniversitemizde ve Hastanemizde en iyi şekilde yetiştiriliyor. Ancak burada halkla iç içe olmaları, sahayı tanımaları, sağlık hizmetinin bir parçası olmaları ve araştırma faaliyetlerine katılmaları daha donanımlı aile hekimliği uzmanlarının yetişmelerine vesile oluyor. Ayrıca tıp fakültesi öğrencilerimiz eğitim-öğretim süreci içerisinde bulunan aile hekimliği uygulama stajlarını da burada yapıyorlar. Bu hizmetin ortaya çıkmasında emeği bulunan herkese teşekkür ediyorum. Merkezimizin şehrimize, üniversitemize ve halkımıza hayırlı olmasını diliyorum” diye konuştu.

ÜNİVERSİTEYE DESTEK ARTARAK DEVAM EDECEK.

Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem ise Bursa Uludağ Üniversitesi’ne bağlı olarak kendi ilçelerinden böylesine özel bir merkezin hizmete açılmasından dolayı büyük bir memnuniyet duyduklarını söyledi. Üniversite ile işbirliklerinin uzun yıllardır devam ettiğine işaret eden Belediye Başkanı Turgay Erdem; “Bundan sonraki süreçte de desteklerimiz yine artarak devam edecek. Sağlık, hepimiz için çok önemli bir konu. Özellikle yaşadığımız süreçten sonra sağlığımızın ve sağlıkçılarımızın kıymetini daha iyi anladık. Burada verecekleri hizmetlerden dolayı tüm akademisyenlerimize şimdiden teşekkür ediyor, hayırlı olmasını diliyorum” açıklamasında bulundu. BUÜ Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Yeşim Uncu da aile hekimliğinin insanı ailesi, yaşadığı toplum ve çevresi ile bir bütün olarak ele alan tek tıp disiplini olduğunu söyledi. Bu nedenle halkın içerisinde sağlık hizmetleri verecek bir merkezde çalışacak olmalarını çok kıymetli bulduklarını kaydeden Prof. Dr. Yeşim Uncu, destek veren herkese teşekkürlerini iletti. Törenin ardından Aile Sağlığı Merkezi’ni gezen katılımcılar, verilen hizmetler hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Edirne'de Naim Süleymanoğlu'nun heykelinin bulunduğu park açıldı
Edirne'de Naim Süleymanoğlu'nun heykelinin bulunduğu park açıldı
Bingöl'deki orman yangınına müdahale sürüyor
Bingöl'deki orman yangınına müdahale sürüyor
Bursa Uludağ Üniversitesi'nin bayrağı bundan sonra Priene'de dalgalanıyor
Bursa Uludağ Üniversitesi'nin bayrağı bundan sonra Priene'de dalgalanıyor
Rektör Kılavuz: Bursa İlahiyat çınarı yeni mezunlarıyla büyümeye devam ediyor
Rektör Kılavuz: Bursa İlahiyat çınarı yeni mezunlarıyla büyümeye devam ediyor
Bursa Abhaz Kültür Derneği Genel Kurulu Yapıldı Ve Yeni Başkan Namık Atan Seçildi
Bursa Abhaz Kültür Derneği Genel Kurulu Yapıldı Ve Yeni Başkan Namık Atan Seçildi
Kaçak göçmenleri İstanbul'dan alıp 'yurt dışı' diye Eskişehir'e bırakmışlar
Kaçak göçmenleri İstanbul'dan alıp 'yurt dışı' diye Eskişehir'e bırakmışlar
"Ekolojik bahçeler üniversite personelini doğa ile bütünleştirecek"
"Ekolojik bahçeler üniversite personelini doğa ile bütünleştirecek"
Ünye'de 'Delta' varyantı görüldü; 56 kişi karantinada
Ünye'de 'Delta' varyantı görüldü; 56 kişi karantinada
Kömür tozu ilçenin üzerine çöktü
Kömür tozu ilçenin üzerine çöktü

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma