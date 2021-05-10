Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 11
açık
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1446
ALTIN
489.643
DOLAR
8.3005
STERLİN
11.7252
EURO
10.0661
KTÜ Araştırma Görevlisi Alıyor 
KTÜ Araştırma Görevlisi Alıyor 
Sakarya Üniversitesi 25 öğretim üyesi alacak
Sakarya Üniversitesi 25 öğretim...
Ankara Bala'da 110 adet tarla satışa çıkarıldı
Ankara Bala'da 110 adet...
Trafo yenilenmesi ve trafo binasının yenilenmesi işleri yaptırılacaktır
Trafo yenilenmesi ve trafo...
9 kalem inşaat malzemesi alımı
9 kalem inşaat malzemesi...
İş fırsatları için hemen tıkla!

AK PARTİ MİLLETVEKİLİ KILIÇ’TAN YENİ ANNELERE KARANFİL

10 Mayıs 2021 Pazartesi 11:39
17 Okunma
AK PARTİ MİLLETVEKİLİ KILIÇ’TAN YENİ ANNELERE KARANFİL

MUSTAFA YILDIZ

BURSA - AK Parti Bursa Milletvekili, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi, Türkiye-Kuzey Makedonya Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Ahmet Kılıç, Anneler Günü nedeniyle Bursa Şehir Hastanesi’nde yeni doğum yapmış anneler ile kadın hastaları ziyaret etti.

Ziyaretlerinde yeni doğum yapmış annelere geçmiş olsun dileklerini ileten Vekil Kılıç, bebekler için de sağlıklı, uzun ömür temennilerinde bulundu. Şefkatin ve fedakarlığın sembolü annelerin Anneler Günü’nü kutlayan Ahmet Kılıç, şunları söyledi: “Biz, ‘Cennet annelerin ayağı altındadır’ diyen bir kültürün evlatlarıyız. Anneler Günü vesilesiyle Şehir Hastanesi'nde tedavi gören ve yeni anne olan annelerimizi ziyaret ederek tebrik ettik. Başta şehit ve gazilerimizin anneleri olmak üzere, bütün annelerimizin Anneler Günü'nü kutlu olsun. Bursa Şehir Hastanesi’nde tedavi gören kadın hastalarla da bir süre görüşen, hastane ve verilen sağlık hizmeti hakkında görüşen Vekil Kılıç, ziyaret ettiği hastalara ve yeni doğum yapan annelere Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da selamlarını iletti. AK Parti Bursa Milletvekili Kılıç, ziyaret ettiği yeni doğum yapmış anneler ile kadın hastalara Anneler Günü nedeniyle karanfil hediye etti.

Anahtar Kelimeler:
AK PARTİ MİLLETVEKİLİ KILIÇTAN YENİ ANNELERE KARANFİL
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Antalya'da, mayısta karla kaplı yayla yolları açıldı
Antalya'da, mayısta karla kaplı yayla yolları açıldı
UEDAŞ'tan örnek çalışma
UEDAŞ'tan örnek çalışma
BUÜ ASELSAN İŞBİRLİĞİ GELİŞTİRECEK
BUÜ ASELSAN İŞBİRLİĞİ GELİŞTİRECEK
YILDIRIM BELEDİYESİ ŞEHİT ANNELERİNİ UNUTMADI..
YILDIRIM BELEDİYESİ ŞEHİT ANNELERİNİ UNUTMADI..
REKTÖR KILAVUZ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİNE İLGİ KATLANARAK DEVAM EDİYOR DEDİ.
REKTÖR KILAVUZ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİNE İLGİ KATLANARAK DEVAM EDİYOR DEDİ.
BAŞKANGÜRKAN’IN KADİR GECESİ MESAJI
BAŞKANGÜRKAN’IN KADİR GECESİ MESAJI
Dışişleri Bakan Yardımcısı Kaymakcı'dan 'Avrupa Günü' mesajı
Dışişleri Bakan Yardımcısı Kaymakcı'dan 'Avrupa Günü' mesajı
Hububat hasadında alarm: Biçerdöverler tarlalara girmeyebilir
Hububat hasadında alarm: Biçerdöverler tarlalara girmeyebilir
'Kirazın başkenti' Kemalpaşa'da, rekolteyi don vurdu
'Kirazın başkenti' Kemalpaşa'da, rekolteyi don vurdu

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma