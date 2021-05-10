AK PARTİ MİLLETVEKİLİ KILIÇ’TAN YENİ ANNELERE KARANFİL

MUSTAFA YILDIZ

BURSA - AK Parti Bursa Milletvekili, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi, Türkiye-Kuzey Makedonya Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Ahmet Kılıç, Anneler Günü nedeniyle Bursa Şehir Hastanesi’nde yeni doğum yapmış anneler ile kadın hastaları ziyaret etti.

Ziyaretlerinde yeni doğum yapmış annelere geçmiş olsun dileklerini ileten Vekil Kılıç, bebekler için de sağlıklı, uzun ömür temennilerinde bulundu. Şefkatin ve fedakarlığın sembolü annelerin Anneler Günü’nü kutlayan Ahmet Kılıç, şunları söyledi: “Biz, ‘Cennet annelerin ayağı altındadır’ diyen bir kültürün evlatlarıyız. Anneler Günü vesilesiyle Şehir Hastanesi'nde tedavi gören ve yeni anne olan annelerimizi ziyaret ederek tebrik ettik. Başta şehit ve gazilerimizin anneleri olmak üzere, bütün annelerimizin Anneler Günü'nü kutlu olsun. Bursa Şehir Hastanesi’nde tedavi gören kadın hastalarla da bir süre görüşen, hastane ve verilen sağlık hizmeti hakkında görüşen Vekil Kılıç, ziyaret ettiği hastalara ve yeni doğum yapan annelere Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da selamlarını iletti. AK Parti Bursa Milletvekili Kılıç, ziyaret ettiği yeni doğum yapmış anneler ile kadın hastalara Anneler Günü nedeniyle karanfil hediye etti.