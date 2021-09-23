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AK Parti Edirne İl Başkan Yardımcısı Mercan, hayatını kaybetti

AK Parti Edirne İl Başkan Yardımcısı ve iş insanı Mustafa Mercan (52), kanser tedavisi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. 

23 Eylül 2021 Perşembe 10:42
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AK Parti Edirne İl Başkan Yardımcısı Mercan, hayatını kaybetti

Edirne’deki Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde 3 aydır karaciğer kanseri tedavisi gören ve sağlık durumu ağırlaşan AK Parti Edirne İl Başkan Yardımcısı Mustafa Mercan, bugün sabah saatlerinde yaşamını yitirdi. Evli ve 2 çocuk babası iş insanı Mustafa Mercan’ın ölümü, siyaset ve iş dünyasında büyük üzüntüye neden oldu.

Mustafa Mercan, 2014’te AK Parti’den Keşan belediye başkanı adayı, 2015'te de milletvekili adayı olmuştu. Mercan’ın cenazesi, bugün Keşan ilçesindeki Hersekzade Ahmet Paşa Camii’nde ikindi vakti kılınacak namazın ardından asri mezarlıkta toprağa verilecek.

DHA

Anahtar Kelimeler:
AK PartiEdirneMustafa MercanVefatKanser
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