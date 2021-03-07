AK Parti Bursa’da Önemli Toplantı

BURSA

MUSTAFA YILDIZ

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Bursa Milletvekili Efkan Ala’nın başkanlığında İl Başkanı Davut Gürkan, milletvekilleri, ilçe belediye başkanları, il yürütme kurulu üyeleri bir araya geldi.. AK Parti Bursa teşkilatı bugün önemli bir toplantı gerçekleştirdi, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Bursa Milletvekili Efkan Ala’nın başkanlığında İl Başkanı Davut Gürkan, milletvekilleri, Büyükşehir ve ilçe belediye başkanları, il yürütme kurulu üyeleri bir araya geldi. Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, toplantıyla ilgili sosyal medya hesabından şu paylaşımı yaptı. Genel Başkan Yardımcımız Sn. Efkan Âlâ, İl Başkanı Sn. Davut Gürkan, milletvekillerimiz, ilçe ve belediye başkanlarımız, il yürütme kurulu üyelerimiz ile birlikte istişare toplantımızı yaptık. Pek çok konuyu mercek altına aldık.