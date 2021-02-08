AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan İl Yönetimini Tanıttı

MUSTAFA YILDIZ

BURSA - AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, AK Parti Bursa İl Yönetim Kurulu Üyelerini Merinos AKKM’de düzenlediği basın toplantısıyla tanıttı. İl Başkanı Davut Gürkan’ın Bursa’nın demografik yapısı ve dinamiklerini gözeterek oluşturduğu ekip kamuoyundan ve partililerden büyük beğeni topladı. AK Parti İl Kongresi geçtiğimiz günlerde TOFAŞ Kapalı Spor Salonu’nda yapılmıştı. Gerçekleşen kongrede atamayla görevi devralan İl Başkanı Davut Gürkan büyük bir teveccühle yeni İl Başkanı seçilmişti. Ekibini büyük bir titizlikle seçen, 500’ü aşkın adayla birebir yüz yüze görüşmeler gerçekleştiren İl Başkanı Davut Gürkan İl Yönetimini tanıttı.

“Bursa’mızı büyük bir aile gibi görüyoruz”

Bursa’nın demografik yapısını dikkate alarak İl Yönetimini oluşturduğunu ifade eden İl Başkanı Davut Gürkan, “Yeni ve güçlü Türkiye hayali için gecesini gündüz kılmış böyle eşsiz bir teşkilatla çalışabilecek olmanın onurunu ve heyecanını yaşıyorum. Kurduğumuz yeni İl Yönetimimizle Bursa’mız için daha güzel projelere imza atarken bir yandan da gönül köprüleri kurmaya devam edeceğiz. 3 Milyonu aşkın Bursa’yı 17 ilçesiyle büyük bir aile olarak görüyoruz” dedi. AK Parti kadrolarının yenilenerek heyecanla yoluna devam ettiğini ifade eden İl Başkanı Davut Gürkan, “Partimizde eskisi yenisi olmaz, dün de hizmet eden AK Partilidir, bugün de. Nitekim İl kongremizde yerini başka bir AK Parti sevdalısı kardeşimize devreden arkadaşlarımız, yeni dönemde de partimizin çeşitli kurul ve komisyonlarında görev alarak katkı sağlamaya ve kutlu davasına hizmet etmeye devam edecek” dedi.

Bursa’nın Demografik Yapısının Özeti..

İl Yönetim Kurulu Üyeleri genel olarak AK Parti’nin çeşitli teşkilatlarında görev alan kişilerden oluşuyor. Her meslek grubundan Yöneticinin olduğu AK Parti İl Yönetim Kurulu’nda kadın sayısı 13, Gençlik yöneticilerinden ve gençlikten gelen kişi sayısı 12, İlk defa siyaset arenasında yer alacak kişide 4 kişide il yönetimi listesinde yer aldı. İl Yönetiminde Kadın sayısı yüzde 26, Genç sayısı ve Gençlik Kollarından gelen kişi sayısı yüzde 26’yı oluşturuyor. Yönetim kadrosunda yer alan 41 kişi Üniversite mezunu iken bu oran yönetiminyüzde 82’isini oluşturuyor. Ayrıca, Bursa’yı temsil eden ve demografik yapıyı yansıtan 22 kişide İl Yönetici olarak listede yer alıyor. Bu tabloya göre AK Parti, Bursa’da gençlere ve kadınlara verdiği önemi bir kez daha ortaya koymaktadır. İl Başkanı Davut Gürkan, kadın ve genç dağılımına dikkat etmenin yanı sıra daha önce Parti içi görev alan kişilerin yoğunlukta olduğuna dikkat çekerek, “Ayrıca kadromuzda; geçmiş dönemde partimiz teşkilatlarında ilçe başkanlığı, İl ve İlçe Belediye Meclisi Üyeliği, İlçe kadın kolları başkan yardımcılığı görevleri yapmış kişiler yer alıyor” dedi. Bursa’nın demografik yapısı ve dinamiklerini de gözeterek oluşturulan ekipte; STK temsiliyeti yüksek, iş insanı, sanayici, avukat, mali müşavir, esnaf, mühendis, kadın ve genç girişimciler yer alıyor” dedi.

AK Parti Bursa İl Başkanı Sn. Davut Gürkan

Siyasi ve Hukuki İşler Başkanı Sn. Mustafa Yavuz

Teşkilat Başkanı Sn. Kamil Bayramiç

Seçim İşleri Başkanı Sn. Engin Kökçıkaran

Tanıtım ve Medya Başkanı Sn. Sinan Kahraman

Dış İlişkiler Başkanı Sn. Nurettin Arif Kurtulmuşlar

Sosyal Politikalar Başkanı Sn. Kevser Öztürk

Yerel Yönetimler Başkanı Sn. Ufuk Ay

Ekonomi İşler Başkanı Sn. Kemal Ermiş

Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler Başkanı Sn. Cemile Yiğit

Mali ve idari İşler Başkanı Sn. Orhan Aygün

Ar-GE Başkanı Sn. Setenay Yüksel Olguner

İnsan Hakları Başkanı Sn. Mustafa Yıldırım

Çevre Şehir ve Kültür Başkanı Sn. Gökhan Yıldız

Sekreterya Birim Başkanı Sn. Osman Şahin