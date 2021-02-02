AK Parti Bursa 7 Olağan Kongresi Büyük Bir Coşkuyla Yapıldı

HABER: MUSTAFA YILDIZ

BURSA - AK Parti Bursa 7. Olağan Kongresi, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın telekonferans katılımıyla gerçekleşti. Tek listeyle gidilen seçimlerde AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan resmen göreve başlamış oldu. AK Parti Bursa 7. Olağan Kongresi, delege, ilçe teşkilatları ve STK’ların geniş katılımıyla Tofaş Spor Salonunda gerçekleşti. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da telekonferansla katıldığı kongreye Eski Başbakan Binali Yıldırım, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Efkan Ala, TBMM İnsan Hakları İnceleme Komisyonu Başkanı Hakan Çavuşoğlu, AK Parti milletvekilleri, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’ın yanı sıra, MHP, İYİ Parti, Saadet Partisi ve Büyük Birlik Partisi teşkilatları yer aldı.

AK Parti'nin 19 yılı geride bıraktığını belirten Binali Yıldırım, “AK Parti bir kutlu yürüyüşün adıdır. Recep Tayyip Erdoğan ile çıktığımız bu yola ilk günkü heyecanla devam ediyoruz. Bursa kongresi Mart ayı sonunda yapılacak kongrenin hazırlığıdır. İnşallah marttaki kongrede yenilenmiş kadrolarla 2023’e emin adımlarla yürümeye hazırlanacaktır. AK Parti 19 yılda 15 tane seçimi geride bıraktı. Bu seçimlerin hapsinde milletimizin güvenini aldı. Her seçim öncesinde yenilen pehlivan iktidar olmak için yanıp tutuştu. İktidar olmak için milletin, gençlerin, kadınların beklentilerine çevirmelidir. Bizim muhalefet evlere şenliktir. Yatıp kalkıp tek söyledikleri şey, Recep Tayyip Erdoğan iktidardan gitsin de ne olursa olsun. Onlara inat 2023’e daha güçlü bir şekilde geliyoruz. Konuşunca bazıları alınıyor. 18 yıl AK Parti sadece millete hizmet ederek buralara gelmedi. Teröre, darbecilere ve vesayet odaklarına da karşı durarak geldi. FETÖ alçak örgütüne karşı 15 Temmuz gecesi ne mücadeleler verdiğimizi milletimiz çok iyi biliyor. Alçak terör örgütüne hak ettiği dersi milletimizle birlikte verdik. O gece halkın gücü tankın gücünü yendi. Biz sizlerle gurur duyuyoruz. Türkiye hedef bir ülkedir. 20 yıl önce Türkiye'nin sesi kısıktı. Herkes ona göre eylem alırdı. Artık Türkiye'nin sözü geçiyor. Çünkü başında yerli ve milli Recep Tayyip Erdoğan var. Aziz milletimize hizmet yolunda gece gündüz çalıştık. Sorunları torunlara bırakmadık. Emperyalist güçler, darbe ile indiremediği Recep Tayyip Erdoğan’ı şimdi de muhalefete verdiği destekle yıkmak istiyor” diye konuştu. Bu Partinin Öznesi Millettir .. Mazlumun umudu ve gönüllerin fatihi olan dünya lideri Recep Tayyip Erdoğan ile aynı yolu yürümeyi nasip eden rabbime şükürler olsun” diyerek söze başlayan AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan ise, Yeni dönemde bu onurlu emaneti bize tevdi eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a şükranlarımı arz ediyorum. Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak sloganıyla çıktığımız siyaset yolculuğumuzda bizler hep şunu bildik. Bu partinin öznesi millettir. Milletimizin isteği bizim isteğimiz, hayali bizim hayalimiz, yolu bizim yolumuzdur. 19 yıldır bizleri hiç yalnız bırakmayan ve her seçimde bizleri onurlandıran, ülkemize hizmet görevini işte bu kadrolara emanet eden halkımızı hürmetle selamlıyorum. Yeni ve güçlü Türkiye, hayali için gecesini gündüz kılmış böyle eşsiz bir teşkilatla çalışabilecek olmanın onurunu ve heyecanını yaşıyorum. Kuruluşundan bugüne kadar emek vermiş teşkilatımızın her bir mensubuna sonsuz şükranlarımı sunuyor, özellikle de görevi teslim eden Ayhan Salman başkanıma ve yönetimine çok teşekkür ediyorum dedi.

"Bizim manifestomuz icraatlardır" diyen Başkan Davut Gürkan, “Bizler, insanı yaşat ki devlet yaşasın düsturunun öğrencileriyiz. Şükürler olsun ki, dünden bugüne ülkemizi her alanda büyüttük ve güçlendirdik. Buna şehrimiz şahit, Türkiye şahittir. 2023, 2053 ve 2071'e giden süreçte de aynı iradeyi ortaya koymak için yollardayız. İşte bu salon, güçlü Türkiye rüyalarının hâlâ ne kadar canlı ve güçlü olduğunu sorgulayanlara cevabımızdır. Bu salon, 3 milyonuyla Bursa’ya aşık olanların, 83 milyonu ile ülkesini büyük ailesi görenlerin cevabıdır. Şükürler olsun. Önümüzdeki yol uzun ve nice engellerle dolu olacak. Bizler biliyoruz ki, dün ve bugün olduğu gibi aydınlık geleceğimize gölge düşürmek isteyenler her daim karşımızda duracak. Yine bizler biliyoruz ki, birliğimizi ve beraberliğimizi tek yol kabul ederek, halkımızla birlikte bu engelleri de aşacağız. Azalmadan çoğalacağız. Bölünmeden bütünleşeceğiz. Yorulmadan koşacağız. Bütün kalbimle inanıyorum ki, eksik gördüğümüz ne varsa, hep birlikte, doğrudan ve güzelden yana değiştirmek için çalışacağız. Yeni ve güçlü Türkiye adına inşa seferberliğimiz devam ederken belirtmek isterim ki, Cumhur İttifakı olarak da birliğimizi diri tutmaya, birlikte yürümeye devam edeceğiz. Çünkü bizler, bu ittifakla başka hiçbir çıkara dayalı olmadan, sadece ülke ve millet menfaatleri için bir hareketin kurulabileceğini gösterdik. Ey Bursa, rahat ol. Senin için uyumayanlar burada, bu salondadır. Daha güzeli için çalışmaya devam edenler burada, bu salondadır. Dün ve bugün olduğu gibi yarınların da ak olacak. İşte bu teşkilat, her zaman senin hizmetkârın kalacak. İşte bu teşkilat, hayallerini gerçek kılmak için her zaman yanında olacak. Bursa için, daha güçlü yarınlar inşa etmek için inandığımız yolda yürümeye devan edeceğiz” diye konuştu. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ise, "Salgın sürecinde bile olsa Türkiye'nin dört bir yanından gelen birlik ve beraberlik coşkusu göğsümüzü kabartıyor. Göreve başladığım ilk günden itibaren attığımız her adımı istişare ederek gerçekleştiriyoruz. Gece gündüz demeden hazırladığımız projeleri vatandaşımıza kapı kapı dolaşarak anlattık. AK belediyeciliği herkese göstermiş olduk. Bursa için canla başla çalışıyoruz. Vatandaşlarımızın hayallerini gerçekleştirmek adına sorumluluğumuzu biliyoruz. Ekibimizle taşın altına elimizi değil gövdemizi koyuyoruz. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi. Önceki Dönem AK Parti Bursa İl Başkanı Ayhan Salman da, “Bursa teşkilatları olarak hedeflere odaklanarak Bursa Büyükşehir Belediyesi başka olmak üzere 14 ilçemizde Cumhur İttifakı bayrağını dalgalandırdık. Bu süreçte destekleri ve özverili çalışmalarından dolayı herkese teşekkür ediyorum. Davut Gürkan kardeşim bu bayrağı yukarılara taşıyacaktır. Bir nefer olarak kararlılıkla yürüyeceğimi belirtirim” dedi. Konuşmaların ardından tek listeyle gidilen seçimde atama ile gelen Başkan Davut Gürkan, 449 delegenin oy kullandığı seçimlerin ardından resmen göreve başlamış oldu.

İŞTE AK PARTİ BURSA'NIN YENİ YÖNETİMİ:

1- DAVUT GÜRKAN

2- ADNAN KURTULUŞ

3- ALİ SAİT ADİLOĞLU

4- ASUMAN AKÇAY SAKALLI

5- BİLAL TUTUŞ

6- BÜNYAMİN SAVAŞ ALBAYRAK

7- CEMİLE YİĞİT

8- DERGAH MANSUR ALKAN

9- DİLEK YAMAKOĞLU

10- EBRU AHU

11- ENGİN KÖKÇIKARAN

12- EROL ORUÇ

13- FATMA ŞAHİN

14- FERHAT EROL

15- FEYZA ŞÜKRAN HAKYEMEZ

16- FUAT ALPASLAN

17- GÖKHAN YILDIZ

18- GÜLTEN DOĞRUL

19- HASAN DURMAYAZ

20- İRFAN AKKAYA

21- İZZET ŞENOCAK

22- KAMİL BAYRAMİÇ

23- KEMAL ERMİŞ

24- KEVSER ÖZTÜRK

25- MUSTAFA KEMAL BİLGİN

26- MEHMET EMİN KASAPOĞLU

27- MEHMET FATİH ÖZKUL

28- MEHMET REFİK SELİK

29- MUSTAFA KAYMAZ

30- MUSTAFA YAVUZ

31- MUSTAFA YILDIRIM

32- NURETTİN ARİF KURTULMUŞLAR

33- NURETTİN ÖZBAĞKIRAN

34- OĞUZ BABACAN

35- ORHAN AYGÜN

36- OSMAN DOĞRUYOL

37- OSMAN ÖZTÜRK

38- OSMAN ŞAHİN

39- SALİH BAHADIR

40- SERVET KAYAR

41- SETENAY ASYAT YÜKSEL OLGUNER

42- SİNAN KAHRAMAN

43- SÜHEYLA BÜLBÜL

44- SÜLEYMAN SON

45- ŞAHİN BİBA

46- ŞAKİR EMİN

47- UFUK AY

48- ÜMMÜHAN FİDAN

49- ZEHRA ALTINÖZ

50- ZEYNET HÖÇÜK

YÖNETİM KURULU YEDEK.

1- NURDAN SARICA BAĞCI

2- OKAN DİNÇDERİN

3- TARIK AKMAN

4- ERDOĞAN AKYILDIZ

5- BAYRAM ALİ YUSUFOĞLU

6- CEVAT KOÇ

7- ORHAN SAMAST

8- MEHMET AKİF DİKİCİ

9- İSMAİL TUĞRUL

10- NUMAN YURTSEVER

11- MEHMET FATİH ÇOLAK

12- MEHMET TAŞAR

13- ABDÜLKADİR TAŞÇI

14- MUHAMMET ALİ BAKIR

15- ERDAL KÜÇÜK

16- ZEHRANUR DALGIÇ

17- FATİH DURSUN

18- FATİH DÜZENLİ

19- MEHMET ÇORUH

20- YAVUZ AMAN

21- AHMET ARAS

22- VOLKAN ALPEREN MENTEŞE

23- LATİF SAGLAM

24- FARUK POLAT

25- ÖMER FARUK ÖZDEMİR

İL DİSİPLİN KURULU ASİL ÜYE

1- MEHMET ZAHİT YANAR

2- EMRE BARIŞ ŞENKOYUNCU

3- ASİYE BAYRAM

4- ÖMER FARUK KOÇER

5- AYHAN ARSLAN

İL DİSİPLİN KURULU YEDEK ÜYE

1- MELİH ÜNAL

2- AHMET RAİF BÜYÜKASLAN

3- MUHAMMED ŞAFAK

4- İSMAİL SAFA AKGÜN

5- EMİRHAN TOLGA ÇAVUŞOĞLU

BÜYÜK KONGRE DELEGE ASIL ÜYE

1- DAVUT GÜRKAN

2- FARUK ÇELİK

3- ALİNUR AKTAŞ

4- EMEL GÖZÜKARA DURMAZ

5- TARIK KÖSE

6- AYHAN SALMAN

7- AYŞE HAYRUNNİSA AVCI

8- ELİF GÜLSÜM YILMAZ

9- ÜMİT KARADOĞAN

10- MERVE NUR BAĞLAN

11- İSMAİL AYDIN

12- MAHMUT SAMİ MALLI

13- YUSUF İŞLER

14- ŞEVKET ORHAN

15- UMUT GÜÇLÜ

16- UFUK CÖMEZ

17- MUSTAFA DÜNDAR

18- ALİ ERBAY

19- OKTAY YILMAZ

20- EŞREF KUREM

21- MUSTAFA DURMUŞ

22- ALPER TABAN

23- MEHMET ŞAMİL YİĞİT

24- MURAT HALLAÇOĞLU

25- MEHMET KANAR

26- İNCİ SÖĞÜTLÜ

27- ZEKERİYA HACIOĞLU

28- MUSTAFA IŞIK

29- ERTEM İŞCAN

30- ALİ ÖZKAN

31- GÖKHAN ULUSU

32- BEKİR AYDIN

33- SİNAN AKTAŞ

34- ÖNDER TANIR

35- FİKRET HATİPOĞLU

36- HALİL İBRAHİM GÖKBULUT

37- KAĞAN MEHMET USTA

38- RAMAZAN TURHAN

39- ALİ AYKURT

40- ÖZCAN YENİ

41- MEHMET KESKİN

42- KAMİL TURHAN

43- AHMET KORKMAZ,

44- YAKUP BAYRAM

45- YILMAZ ATAŞ