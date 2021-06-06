AK GENÇLER BURSASPOR’UN 58. YAŞ,COŞKUSUNU VATANDAŞLARLA PAYLAŞTI..

BURSATEMSİLCİSİ MUSTAFA YILDIZ.

AK Parti İl Gençlik Kolları Üyeleri, Bursaspor’un 58. Kuruluş yıldönümünü şehrin farklı noktalarında vatandaşlara Bursaspor atkıları dağıtarak kutladı. AK Parti İl Gençlik Kolları Üyeleri, Bursaspor’un 58. Kuruluş Yıldönümü coşkusunu Bursa Halkı ile paylaştı. Şehrin farklı noktalarında hediye ettikleri Bursaspor atkıları ile vatandaşlara sürpriz yapan AK gençler, yeşil beyazlı gurura ortak oldu. Organizasyon hakkında bilgiler veren AK Parti İl Gençlik Kolları Başkanı Ömer Faruk Temiztürk, tarihi, doğası, kültürel zenginlikleri ve üretken yapısıyla Türkiye’nin en nadide şehirlerinden biri olan Bursa’nın simgelerinden Bursaspor’un kuruluş yıldönümünü kutladı. Aynı zamanda Bursa’nın vizyon değerlerinden biri olan Bursaspor’un gururlandırdığı günlerine en kısa sürede yeniden döneceğine olan inancını dile getiren Başkan Temiztürk, Her kesimden, her yaştan Bursa Halkı’nın sahip çıktığı, onur ve gurur duyduğu Bursasporumuzun yeniden hakettiği yerlere en kısa zamanda geleceğine inanıyoruz. Bugün gerçekleştirdiğimiz organizasyonla Bursasporumuzun 58. Yıldönümü coşkusunu vatandaşlarımızla paylaştık ve çok güzel tepkiler aldık. Bu güzel şehrin ve halkının desteği ile Bursasporumuz daha nice başarılarla dolu 58 yıllar yaşayacaktır dedi.