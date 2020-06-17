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Ailelerin kavgasında caddede yürüyen kişi öldü

BURSA'da, alacak meselesinden husumetli olan akraba 2 aile arasında çıkan silahlı kavgada, işe gitmek için caddede yürüyen Ali Kutlu (60), vurularak hayatını kaybetti. Olay yerine gelip, sinir krizi geçiren Kutlu'nun eşini ise sinir krizi geçirdi.

17 Haziran 2020 Çarşamba 09:46
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Ailelerin kavgasında caddede yürüyen kişi öldü

Olay, saat 06.00 sıralarında, Osmangazi ilçesi Küçükbalıklı Mahallesi Ali Galip Yaldız Caddesi’nde yaşandı. Aralarında alacak meselesi nedeniyle husumet bulunan akraba 2 aile arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken, T.K., belinde taşıdığı tabancayı çekerek O.K.’ye doğru art arda ateş açtı. Mermi isabet etmeyen O.K. otomobiline binerek kaçarken, işe gitmek için yürüyen Ali Kutlu (60) vuruldu. Silah sesleri üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, 3 mermi isabet eden Ali Kutlu’nun olay yerinde yaşamını yitirdiğini tespit etti.

EŞİ, SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Olayın ardından polis ekipleri, çevrede geniş güvenlik önlemi aldı. Bölgedeki güvenlik kameralarını inceleyen polis, kaçan T.K ve O.K.'yi yakalamak için çalışma başlattı. Bir süre sonra O.K. emniyete giderek, teslim oldu.  Polis T.K.'yi yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

Haberi alıp, olay yerine gelen Ali Kutlu'nun eşi ise sinir krizi geçirdi. Kutlu'nun cansız bedeni savcının yaptığı incelemenin ardından morga kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
BursaKavgaCinayetOsmangazi
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