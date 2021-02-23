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Ağrı: Eksi 19 derece

Doğu Anadolu'da dondurucu soğuklar etkili olurken, bölgenin en soğuk yerleşim birimi, eksi 19 derece ile Ağrı oldu. Araçların donmaması için battaniye ve naylon brandalarla korumaya alındığı kentte, birçok ev ve iş yerinin camları da buz tuttu.

23 Şubat 2021 Salı 10:42
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Ağrı: Eksi 19 derece

​Doğu Anadolu Bölgesi'nde Sibirya soğukları etkili oldu. Sıfırın altında 19 derece ile Ağrı, en soğuk ili olurken, Erzurum'un Tekman ilçesinin Hacıömer köyünde sıcaklık, sıfırın altında 16 derece olarak ölçüldü. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün açıkladığı verilere göre, illerdeki sıcaklıklar sıfırın altında olmak üzere Erzurum 6, Muş 5, Ardahan, Erzincan ve Kars 4 ve Iğdır 2 derece ölçüldü.

En düşük hava sıcaklığının eksi 19 derece olarak ölçüldüğü Ağrı'da halk, araçlarını donmaması için battaniye ve naylon brandalarla sardı. Birçok ev ve iş yerinin camları ise buz tuttu.

Aracına önlem almadığı için sabah güçlükle çalıştıran Cevdet Aydın, "Gece önlem alanlar sabah araçlarını rahatlıkla çalıştırıyor. Benim gibi olmayanlar ise zor onlar yaşıyor. Aracın camları buz tutmuş. Bazen güçlükle çalışıyor ve çalışınca da en az 5 dakika ısınmasını bekliyoruz" dedi. 

Öte yandan sabah erken saatlerde işe giden bazı kişilerin ise kaş ve kirpikleri kırağı tuttu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
AğrıKarKışSoğuk
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