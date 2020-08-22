Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
123432
ALTIN
301.198
DOLAR
5.9843
STERLİN
7.7547
EURO
6.5804
Ağrı Dağı'nın dorukları çöplüğe döndü
Son Dakika
Ağrı Dağı'nın dorukları çöplüğe döndü
Eşiyle tartıştı, otomobilden atlayıp öldü
Son Dakika
Eşiyle tartıştı, otomobilden atlayıp öldü
Marmaris'te, alkollü işletmelerde denetim
Son Dakika
Marmaris'te, alkollü işletmelerde denetim
Sultangazi'de silahlı saldırı
Son Dakika
Sultangazi'de silahlı saldırı
Bitcoin yeniden 12,000 dolar sınırında
Son Dakika
Bitcoin yeniden 12,000 dolar sınırında
İş fırsatları için hemen tıkla!

Ağrı Dağı'nın dorukları çöplüğe döndü

Her yıl binlerce dağcının tırmandığı ve Türkiye'nin çatısı olarak nitelendirilen Ağrı Dağı'nın dorukları bırakılan sigara paketi, poşet, yemek artıkları, pet şişeler ve konserve kutuları nedeniyle çöplüğe döndü.

22 Ağustos 2020 Cumartesi 08:31
0 Okunma
Ağrı Dağı'nın dorukları çöplüğe döndü

Deniz seviyesinden 5 bin 137 metre yükseklikteki Ağrı Dağı'nın özellikle 4 bin 200 metredeki ana kampı, yerli ve yabancı turistler tarafından çevreye bırakılan atıklar nedeniyle çöple doldu. Yaz ve kış dönemlerinde binlerce kişi, 3 bin 200 ile 4 bin 200 metrede iki kamp kurarak zirveye tırmanışlarını gerçekleştiriyor. Özellikle kamplara yakın yerlerde görülen kirlilikte en çok dikkati naylon poşetler, plastik kaşık- çatallar, pet şişeler, bira ve konserve kutuları çekiyor. Ağrı Dağı'nın, çevre bilinci oluşmamış kişiler tarafından çöplüğe dönüştürüldüğünü ve bunun da utanç verici bir şey olduğunu söyleyen Türkiye Dağcılık Federasyon dağcılık antrenörü ve dağ mihmandarı Yıldırım Beyazıt Öztürk, "Bu dağlarda 17 yıl çalıştık. İlk kez bu kadar pis gördük. Utandık ve üzüldük. Eşyalarımızı atları ile kamp alanına taşıyan yöre insanları ile birlikte burada bir temizlik yaptık. Topladığımız çöpleri atlar eşliğinde ilçe merkezindeki çöplüğe dökecekler. Umarım bundan böyle çevreye çöp atılmaz. Çünkü sonradan vurdumduymazlık oluyor. Buraya çıkan her dağcı ve turist çöpünü de beraberinde götürmeli" diye konuştu.

'İSTENMEYEN BİR MANZARA'

Ağrı Dağı'nda görünen manzaranın gerçekten ürkütücü olduğunu söyleyen TDF dağcılık, dağ kayağı antrenörü ve dağ mihmandarı Mustafa Tekin ise şunları söyledi:

"Güvenlik nedeniyle uzun bir süredir dağa çıkış yoktu. Son günlerde tırmanışlar yeniden başladı. Türkiye'nin ve dünyanın çeşitli ülkelerinden gelen dağcılar kutsal kitapta da yer alan Ağrı Dağı'na zirve tırmanışı yapıyor. Burası Türkiye'nin çatısı. Bizde şu an 4 bin 200 ana kampında oluşan çöp alanının içindeyiz. İstenmeyen bir manzara. Arkadaşım Yıldırım Beyazıt Öztürk ve yöre halkı ile çöpleri topladık. 15 büyük poşet çöp topladık. Aşağı inen atlara yükledik. Ağrı Dağı'nın birkaç bölgesinde böyle bir temizlik yapılması gerekiyor. Ağrı Dağı'nın resmi olarak turizme açılmasını istiyoruz."

DHA

Anahtar Kelimeler:
Ağrı DağıCop
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
ADANA'DA GERİ DÖNÜŞÜM FABRİKASI ALEV ALEV YANDI
ADANA'DA GERİ DÖNÜŞÜM FABRİKASI ALEV ALEV YANDI
Kumar baskınından kaçarken 5 metre yükseklikten atlayan 3 kişi yaralandı
Kumar baskınından kaçarken 5 metre yükseklikten atlayan 3 kişi yaralandı
Eşiyle tartıştı, otomobilden atlayıp öldü
Eşiyle tartıştı, otomobilden atlayıp öldü
Marmaris'te, alkollü işletmelerde denetim
Marmaris'te, alkollü işletmelerde denetim
İzmir'de hafif ticari araçlar çarpıştı: 1 ölü, 6 yaralı
İzmir'de hafif ticari araçlar çarpıştı: 1 ölü, 6 yaralı
Yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu
Yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu
Malazgirt Zaferi'nin 949'uncu yıl dönümü etkinliklerine pandemi kısıtlaması
Malazgirt Zaferi'nin 949'uncu yıl dönümü etkinliklerine pandemi kısıtlaması
Erzincan’da kaza: 2 ölü, 4 yaralı
Erzincan’da kaza: 2 ölü, 4 yaralı
2 günlük bebeği, sokağa terk ettiler
2 günlük bebeği, sokağa terk ettiler

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    İstanbul Fatura Basımı

    avukat kartvizit

    evden eve nakliyat

    ofis taşımacılığı