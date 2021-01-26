Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 13°
hafif yağmur
Gazete Sayfaları İLAN Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1539
ALTIN
438.143
DOLAR
7.3475
STERLİN
10.0538
EURO
8.9207
BOTAŞ Genel Müdürlüğü 268 personel alacak
BOTAŞ Genel Müdürlüğü 268...
48 sözleşmeli personel alınacak
48 sözleşmeli personel alınacak
86 öğretim üyesi alınacak
86 öğretim üyesi alınacak
Erciyes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsüne öğrenci alacak
Erciyes Üniversitesi Fen Bilimleri...
Şırnak Belediyesi 14 memur alacak
Şırnak Belediyesi 14 memur...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Ağrı'da soğuktan suları donan vatandaşlara itfaiye desteği

SİBİRYA soğuklarının yaşandığı Ağrı'da bazı mahallelerde içme su şebekesi donunca vatandaşların ihtiyacını itfaiye ekipleri karşılamaya başladı. 

26 Ocak 2021 Salı 10:00
3 Okunma
Ağrı'da soğuktan suları donan vatandaşlara itfaiye desteği

Ağrı'da kar yağışının ardından sıfırın altında 30 dereceye kadar düşen hava sıcaklığı, kentte yaşamı olumsuz etkiliyor. Sibirya’yı aratmayan soğuklar nedeniyle kentin kırsal mahallelerindeki evlerin içme suyu şebekeleri dondu. Geçimlerini hayvancılıkla sağlayan vatandaşlar, suları donduğu için zor anlar yaşıyor. Vatandaşların su ihtiyacını karşılamak amacıyla Ağrı Belediyesi İtfaiye ekipleri, vatandaşlara su taşıyor.

Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde hayvancılık yaparak geçimini sağlayan Mehmet Satılmış, kar yağışının ardından etkisini artıran soğuk hava nedeni ile şebeke sularının donduğunu belirterek hayvanlarını sulayamadıkları için zor anlar yaşadıklarını söyledi. Ağrı Belediyesi itfaiye ekiplerinin her gün düzenli olarak kendilerine su taşıdığını ifade eden Satılmış, “Ağrı'da kar etkisini çok fazla gösteriyor. Havalar oldukça soğudu. Memleketimiz çok soğuk. Soğuk hava yüzünden sularımız dondu. Sular donduğu için akmıyor. Hayvancılık yaparak geçimimizi sağlıyoruz. Böyle olunca da hayvanlarımızı sulayamıyoruz. Bu sorunumuzu itfaiye sayesinde çözmeye çalışıyoruz. Her gün düzenli olarak bize su getiriyorlar. Allah kendilerinden razı olsun. İki metreye yakın kar yağdı burada, havalar çok soğuk" dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
AğrıKarKışSoğukSuİtfaiye
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Van- Bahçesaray yolunda karla mücadele
Van- Bahçesaray yolunda karla mücadele
DOSABSİAD'dan Çevikel'e 'Hayırlı Olsun' Ziyareti
DOSABSİAD'dan Çevikel'e 'Hayırlı Olsun' Ziyareti
Adana’nın ilk kadın ilçe emniyet müdürü göreve başladı
Adana’nın ilk kadın ilçe emniyet müdürü göreve başladı
Camı kırarak girdiği evde, boşanma aşamasındaki eşini öldürdü
Camı kırarak girdiği evde, boşanma aşamasındaki eşini öldürdü
15 ton mandalina çalan şüpheliler yakalandı
15 ton mandalina çalan şüpheliler yakalandı
Zonguldak'ta kuyumcunun dikkati, sahte altın şebekesini çökertti
Zonguldak'ta kuyumcunun dikkati, sahte altın şebekesini çökertti
Demre'de, batan dev gemi parçalanarak çıkarılıyor
Demre'de, batan dev gemi parçalanarak çıkarılıyor
Ankara'da bir haftada 51 kaçakçı gözaltına alındı
Ankara'da bir haftada 51 kaçakçı gözaltına alındı
Van'da kayak sezonu, geç başladı
Van'da kayak sezonu, geç başladı

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma